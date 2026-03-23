Puro Deporte

Amarini Villatoro reveló los errores que llevaron al Cartaginés a perder el liderato

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, lamentó la derrota ante Pérez Zeledón y sus consecuencias

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Por Juan Diego Villarreal
Amarini Villatoro Entrenador del Cartaginés Torneo Clausura 2026 1 de marzo del 2026 Cortesía: San Carlos
El técnico Amarini Villatoro aseguró que el Cartaginés no puede bajar los brazos en el cierre del Torneo Clausura 2026. (La Nación/Cortesía: San Carlos)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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