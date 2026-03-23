Amarini Villatoro reveló los errores que llevaron al Cartaginés a perder el liderato

El técnico Amarini Villatoro aseguró que el Cartaginés no puede bajar los brazos en el cierre del Torneo Clausura 2026.

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, no pudo ocultar su desazón por la derrota 3-1 frente al Pérez Zeledón y por perder el liderato a manos del Club Sport Herediano.

Al estratega chapín le preocupó el rendimiento de su equipo; sin embargo, aseguró que aún no pueden darse por vencidos en su lucha por la clasificación y que no dejarán de pelear por el primer lugar.

Los rojiamatillos llegaron a 25 puntos, Saprissa a 24 unidades, Cartaginés se quedó en 23, mientras Alajuelense tene 18, al igual que Liberia y Sporting.

“El rival fue mejor que nosotros, evidentemente durante los 90 minutos. En la primera parte nos pusimos en ventaja, tal vez sin merecerlo, haciendo una crítica honesta y constructiva. Eso lo hablamos en el camerino. Fue un juego muy incómodo y no tuvimos la intensidad de otros partidos”, explicó Villatoro.

De acuerdo con el estratega blanquiazul, su plantel adoleció de orden y de la concentración mostrada en otros encuentros, lo que incidió en el resultado.

“Dejamos de hacer muchas cosas que veníamos realizando bien y, con las ganas y la intensidad que mostró Pérez, se vio una diferencia notoria entre lo que presentaron ellos y nosotros. La expulsión (Marcelo Pereira) nos termina de limitar frente a un rival que fue mucho mejor”, agregó.

De acuerdo con su experiencia, Amarini les reiteró a sus jugadores que no podían confiarse del mal momento del rival, pero lo conversado en el camerino no fue acatado por el plantel.

“Ellos (Pérez) venían de una semana de cambios. Siempre que suceden esos cambios, el jugador con nuevo entrenador se quiere mostrar. Iba a ser difícil, tenían otra actitud y eso puede traicionar”, afirmó Villatoro.

Según el timonel brumoso, pese a la derrota, nada está perdido y ahora deben ir a sumar de visita ante Sporting y aprovechar los partidos en casa, como el duelo directo ante el Herediano.

“La pelea sigue. No podemos bajar la guardia. Quedamos a dos puntos del primero y no podemos bajar los brazos. Ahora debemos recibir al Herediano. Siempre he dicho que esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Aún debemos pensar en la Copa Centroamericana del próximo año y en el liderato, porque faltan cinco fechas”, insistió Villatoro.