Guanacasteca anuncia sus argumentos en la lucha por recuperar la licencia

La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) trabaja en su defensa ante la revocatoria de su licencia para participar en la Primera División. El cuadro pampero realizó una conferencia de prensa este lunes, en la que dio a conocer los argumentos en los que basa su apelación contra el fallo del Comité de Licencias del pasado 16 de abril.

Este caso es independiente de la sanción al Santos de Guápiles, anunciada este lunes también por el mismo Comité.

Acompañado por los abogados Mariano Jiménez, Melvin Arias y Adriana Delgado, el gerente general de la ADG, Leonardo Cova, aseguró que lucharán con todo por los intereses del equipo.

Mariano Jiménez, quien asumió la vocería principal, afirmó que existe un vacío legal en el Reglamento de Licencias que genera un vicio en la sanción impuesta, por lo que debería ser retirada.

“Me llevo la sorpresa de que el reglamento no está depositado en el Registro Público para que adquiera validez y eficacia. Eso me llamó la atención, y me llevé una segunda sorpresa: en la página web de la Federación no está el reglamento. En el Registro aparece el reglamento 2022-2023, pero en la página está otro”, señaló.

“Aplicaron un reglamento que no completó su fase legal según una ley de la República”, agregó.

Por su parte, Melvin Arias reforzó el argumento legal:“La sanción se fundó en un reglamento inexistente”.

Leonardo Cova, gerente general de la ADG, también se refirió a la investigación publicada por La Nación, que reveló una presunta conformación de administraciones paralelas. Cova admitió la llegada de dinero mexicano al plantel nicoyano, pero aclaró que fue mediante préstamos otorgados por el empresario Jorge García.

“Jorge prestó dinero a la ADG con pagarés, cerca de 650.000 dólares. Ese dinero entró legalmente a la ADG, no es un delito porque fue un préstamo. El proyecto que todavía tenemos es de 25 millones de dólares: una universidad de alto rendimiento. Apostamos por ADG para desarrollarlo. Desde octubre se inyectó ese préstamo para pagar deudas, pero nunca hubo doble administración. Jorge García no tomó decisiones; él llegó porque yo lo invité y él patrocina a la ADG”, explicó.

Cova aseguró que el equipo permanecerá en la máxima categoría, aunque por ahora continúa sin licencia. Además, negó que existan atrasos salariales o en gastos operativos como electricidad o agua.

“A nosotros no se nos acusa de lavado de dinero, ni de traer dinero en maletas, ni de multipropiedad. Se nos acusa por ser un equipo que incomoda. Lo que le digo a toda la afición es que estamos aquí para defenderlos y dar la cara. La ADG se va a quedar en Primera División porque es su derecho. Eso se los garantizo”, concluyó.

La ADG y su equipo legal confirmaron que esperarán la resolución del Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. Si esta no les favorece, recurrirán a otras instancias, tanto a nivel nacional como internacional.