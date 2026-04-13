Fútbol

Guadalupe está casi condenado a Segunda; esta es la única combinación de resultados que lo salvaría

Tras la goleada sufrida ante San Carlos, Guadalupe depende de una complicada combinación de resultados para evitar el descenso a la Segunda

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Por Steven Torres
Guadalupe vs. Saprissa
Guadalupe FC agotará sus últimas opciones. En este partido ante Saprissa, Elián Morales (izquierda) disputa el balón con Gerald Taylor. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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