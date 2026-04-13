Guadalupe está casi condenado a Segunda; esta es la única combinación de resultados que lo salvaría

Guadalupe FC agotará sus últimas opciones. En este partido ante Saprissa, Elián Morales (izquierda) disputa el balón con Gerald Taylor. Rafael Pacheco Granados

El panorama de Guadalupe FC, en su lucha por permanecer en Primera División, se tornó sombrío tras sufrir una estrepitosa derrota de 4-0 frente a la San Carlos, durante la jornada 15 del certamen nacional.

Con este resultado adverso en territorio norteño, el cuadro guadalupano ve comprometidas severamente sus posibilidades y depende de una milagrosa combinación de resultados para conservar su cupo en la máxima categoría.

Ante este complejo escenario, surge la interrogante: ¿Cuál es la única forma para que el conjunto de Guadalupe logre evitar el descenso?

En la actualidad, restan nueve unidades en disputa. El único camino viable para la escuadra josefina consiste en obtener la victoria en todos los compromisos restantes y esperar que el conjunto norteño pierda la totalidad de sus cotejos. Cualquier otro desenlace (por ejemplo, un solo empate de San Carlos) sentenciaría de forma definitiva su descenso, debido a que la diferencia respecto al combinado sancarleño es, precisamente, de nueve puntos.

Asimismo, ante una eventual paridad en el puntaje, otro factor determinante que debe considerarse es el gol diferencia. Tras la reciente goleada recibida, el balance de la escuadra guadalupana cayó a un -30, mientras que el registro de los Toros del Norte se sitúa en un -18, lo que complica aún más el panorama para el club de Goicoechea.

Dicha coyuntura obligaría al conjunto de Guadalupe no solo a sumar de a tres, sino a buscar marcadores abultados, como un promedio de 4-0 en sus tres presentaciones restantes para neutralizar el déficit y poder llegar aun -18. La otra alternativa, igualmente compleja, reside en que el cuadro sancarleño sea víctima de varias goleadas en las jornadas restantes para que mermen su actual ventaja de 12 goles.

En otras palabras, Guadalupe podría ganar sus tres partidos, San Carlos perder los tres suyos, y aún así el equipo de la Rosa puede descender si no supera ese gol diferencia.

Para evitar el descenso, estos son los clubes que debe enfrentar Guadalupe:

Fecha 16 - Guadalupe vs. Pérez Zeledón.

Fecha 17 - Saprissa vs. Guadalupe.

Fecha 18 - Guadalupe vs. Cartaginés.

Mientras, a San Carlos le restan estos partidos: