Fútbol

Guadalupe anuncia su nuevo entrenador

Guadalupe sigue moviendo el mercado de fichajes, ya dio a conocer salida de jugadores y ahora su nuevo timonel

Por Esteban Valverde
10/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 20, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
Mauricio Wright pasó por clubes como Cartaginés, Saprissa y Herediano. (Rafael Pacheco Granados)







