Guadalupe anuncia su nuevo entrenador

El cuadro de Guadalupe FC anunció la llegada de Mauricio Wright al banquillo como nuevo entrenador para el torneo que comenzará en enero próximo.

Wright llega al club luego de la salida de Fernando Palomeque; junto con el exmundialista de 2002 también estará Tray Bennette como asistente, además de Alfredo Morales.

Guadalupe es penúltimo de la clasificación general con 13 unidades, mismas que tiene el último puesto: San Carlos. De esta forma, el trabajo de Wright será darle una estabilidad al equipo para que salga de los últimos lugares de la clasificación.

Respecto a Wright, esta experiencia marcará su regreso a la Primera División luego de su paso en 2023 por el Cartaginés, aunque en el pasado dirigió a otros grandes como Herediano y el Saprissa.

Wright como timonel tiene dos campeonatos nacionales, uno con Brujas en 2009 (equipo que ya desapareció) y otro con el Saprissa en 2021. Por otra parte, celebró un Torneo de Copa con Cartaginés en 2014 y una Supercopa de Costa Rica con el Saprissa en 2021.

Guadalupe FC sigue moviendo el mercado, ya que el fin de semana anunció la salida de dos jugadores: Kenneth Carvajal y Leonel Peralta. Antes de terminar el certamen había separado a Palomeque, el torneo lo había terminado Alfredo Morales como estratega interino.