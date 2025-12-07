Equipo de Primera División comienza su limpia luego de terminar entre los coleros

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guadalupe FC consiguió 13 puntos en el torneo y está en problemas de acercarse a zona de descenso.

Guadalupe FC ya comenzó una reestructuración de cara al 2026. Los de Goicoechea no tuvieron un buen semestre, ya que terminaron en el puesto nueve de la clasificación con 13 puntos, mismos que tiene San Carlos (último lugar). Ante esto, los guadalupanos anunciaron además de la salida de Fernando Palomeque como DT días atrás, y ahora también la de dos jugadores.

Guadalupe ya no contará con los servicios de Kenneth Carvajal y Leonel Peralta.

“Les agradecemos su entrega y compromiso con la institución. Les deseamos muchos éxitos”; aseguró la entidad por medio de redes sociales.

Carvajal era una de las piezas claves de los guadalupanos y jugó 1.241 en el campeonato, además de que tuvo 13 encuentros como titular y en tres ingresó desde el banco de suplentes. En el caso de Peralta, el futbolista tuvo menos participación.

Para el próximo torneo, Guadalupe deberá rendir mejor, ya que hoy está en la lucha por no descender junto con los norteños y Sporting (antepenúltimo con 16 unidades). El último resultado del campeonato actual para los guadalupanos fue una derrota 4 a 0 ante Puntarenas FC.

El equipo quedó a cargo del entrenador Alfredo Morales para este último partido.