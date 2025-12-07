Fútbol

Equipo de Primera División comienza su limpia luego de terminar entre los coleros

Un club con problemas de descenso ya anunció la salida de su entrenador y dos futbolistas para 2026

Por Esteban Valverde
Herediano contra Guadalupe FC por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Guadalupe FC consiguió 13 puntos en el torneo y está en problemas de acercarse a zona de descenso. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Guadalupe FCPrimera División
