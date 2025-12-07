Puntarenas FC cierra ilusionado por un futuro diferente al mando de capital mexicano

El cierre del Puntarenas FC en el Torneo de Apertura 2025 llega precisamente en época de Navidad, un periodo que le permitirá reflexionar sobre su futuro, ahora que el club cambió de manos y volvió a ganar después de siete partidos.

Los chuchequeros golearon 4-0 a Guadalupe FC, tomaron un respiro profundo, alcanzaron los 21 puntos y se mantuvieron en el sétimo lugar, separándose por ocho unidades de los josefinos, quienes finalizaron el certamen con 13 puntos en el fondo de la tabla.

Su última victoria fue el 20 de setiembre, cuando derrotaron 1-0 al Herediano. Desde entonces cosecharon cinco empates y dos derrotas. El triunfo llegó en buen momento para los dirigidos por el técnico César Alpízar.

Sin duda, es momento de que los porteños afinen su “cartita al Colacho”, que hoy parece de nacionalidad mexicana con la llegada de Manuel Velarde, quien asumió las riendas del conjunto naranja tras la salida del empresario Felipe Medina.

Un equipo con una planilla más profunda, un goleador que resuelva los partidos complicados y mejoras en el estadio Miguel “Lito” Pérez no caerían mal para pelear la parte alta del Torneo de Clausura 2026 y olvidarse definitivamente de la zona baja del campeonato.

Los porteños se adelantaron en el marcador con una anotación del lateral Krisler Villalobos al minuto 9, cuando remató desde fuera del área y el balón fue desviado por la zaga visitante, imposible de controlar para el meta Rodiney Leal.

El cuadro local cedió la iniciativa, lo que permitió a los guadalupanos equilibrar las acciones y generar opciones para igualar. Incluso el delantero Elián Morales tuvo una gran oportunidad, pero su remate se estrelló caprichosamente en el vertical.

En la segunda parte, los porteños retomaron el control y generaron peligro. Sin embargo, en una acción de contragolpe, John Jairo Ruiz definió ante Guillermo Barrera, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Brayan Cruz anuló la acción, pese al reclamo de los visitantes.

No obstante, al minuto 71 una mala salida del conjunto capitalino permitió a Raheem Cole enviar un centro para que el recién ingresado José Pablo Córdoba marcara el 2-0 para los areneros.

En tiempo de descuento, el panameño Alexis Cundumí aprovechó un despiste de la zaga visitante para anotar el 3-0. Y al 90+6, el guatemalteco Nelson Andrade, en una acción acrobática, puso el 4-0 definitivo.