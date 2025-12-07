Puro Deporte

Puntarenas FC cierra ilusionado por un futuro diferente al mando de capital mexicano

Puntarenas FC terminó el Torneo de Apertura 2025 goleando a Guadalupe y con la esperanza de surgir con nuevos dueños

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Puntarenas FC vs. Guadalupe Torneo Apertura 2025 Daniel Colindres 6 de diciembre del 2025 Fotografía: Emmanuel Morales PFC
Daniel Colindres,celebra el primer gol del Puntarenas FC junto al anotador Krisler Villalobos (12). El Puerto goleó 4-0 a Guadalupe FC. (La Nación/Puntarenas FC vs. Guadalupe)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puntarenas FCTorneo AperturaGuadalupe FC
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.