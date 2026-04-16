Greivin Porras quedó ‘encantado’ con el árbitro en el gol de Saprissa (video)

Johnny Álvarez, arquero de Sporting, recibió un gol de Fidel Escobar, defensa de Saprissa.

La anotación que marcó el Deportivo Saprissa ante Sporting en la final del Torneo de Copa generó polémica.

Fidel Escobar, defensor morado, sacó un remate en las cercanías del área de Sporting. La acción fue compleja, ya que Youstin Salinas intentó bloquear el disparo con la cabeza; luego, el balón pasó muy cerca de Ariel Rodríguez, quien se encontraba en posición prohibida, y finalmente ingresó al marco.

Ante esto, los reclamos albinegros fueron constantes, ya que se pidió primero juego peligroso de Escobar y luego fuera de juego. Sin embargo, el central del compromiso, Juan Gabriel Calderón, no dudó en señalar el gol. El VAR, seguidamente, confirmó la decisión.

“Perfecto, me encantó Juan Gabriel Calderón porque tomó su propia decisión en esta acción. Primero, no hay falta y, en la segunda acción, tampoco hay fuera de juego. El gol está bien conseguido y el VAR lo confirmó”, sentenció el analista arbitral Greivin Porras.

Al minuto 45, Saprissa le gana 1 a 0 a Sporting en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.