Greivin Porras dicta sentencia: ¿Le perdonaron la roja a Saprissa?

El analista arbitral Greivin Porras fue claro en afirmar que una de las jugadas polémicas del partido entre Saprissa y San Carlos tuvo una interpretación correcta de parte del central David Gómez.
Porras dijo que la jugada era difícil de señalar, ya que el jugador de San Carlos iba solo frente a Abraham Madriz y el saprissista, Jorkaeff Azofeifa, cerró de forma muy arriesgada, pero sin cometer falta.
Jorman Aguilar corrió solo con el esférico y cuando iba a disparar fue interceptado por Azofeifa.
“De entrada pensé que era falta fuera del área y tarjeta roja, pero corrijo y sin duda va al balón, por lo que el árbitro estuvo bien”, afirmó Porras.
Al inicio del segundo tiempo, Saprissa gana de visita 0-1 en el Carlos Ugalde.
Cierre salvador de Jorkaeff, se iba solo Jorman.