Glorias del deporte tuvieron que ir a retirar objetos donados a la Galería para que no se perdieran

En 2024 Osvaldo Pandolfo visitó su exposición como miembro de la Galería del Deporte; ahí donó la camisa que ya tuvo que ir a retirar.

Osvaldo Pandolo Rímolo marcó el baloncesto de Costa Rica en la década de los 70’s. En aquel momento fue capitán de la Selección Nacional y además destacó como pocos en la primera división. En reconocimiento a su trayectoria, ingresó en 1995 a la Galería del Deporte Costarricense.

Ante esto, Pandolfo decidió donar al museo de la Galería una serie de objetos de gran valor para él, pero que podían demostrar a las nuevas generaciones su aporte al baloncesto tico: una camisa de la Selección Nacional fue el elemento más destacado, además de otros objetos como medallas.

Para sorpresa de Pandolfo, recibió una llamada hace un tiempo en la que le pedían ir a retirar sus objetos porque la Galería del Deporte Costarricense dejaría de funcionar como lo venía haciendo. El Salón de la Fama cerró sus puertas y ahora el Icoder asegura estar analizando cómo mantenerlo vigente.

Con nostalgia, el exdeportista confesó a La Nación el dolor que significó apersonarse al edificio en La Sabana (junto a la estatua de León Cortés) para recuperar las pertenencias que había donado, para contribuir a la memoria histórica del deporte tico.

“Sorpresivamente me llamaron (de la Asociación que administraba la Galería hasta setiembre) y me dijeron que debía presentarme para retirar las cositas, y bueno, yo lo hice sobre todo porque la camisa hasta la había enmarcado. Fue triste el día que fui, porque vi otras zonas de exposición ya vacías, esto quiere decir que otros atletas ya habían llegado por sus cosas”, expresó.

Roy Valverde, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Galería del Deporte Costarricense, confirmó que tuvieron que pedir a los atletas que fueran a recoger las pertenencias, esto con el fin de desocupar el inmueble de La Sabana, dejar de generar gastos operativos y evitar que los objetos se dañaran.

“De hecho mucho del mobiliario se usó como método de pago para personas que se les debía dinero (prestaban servicios profesionales como administración y asesoría legal) y ya el presupesto no daba”, dijo.

La Galería, también conocida como Salón de la Fama del Deporte Costarricense, tiene como integrantes a 144 glorias.

Valverde confirmó que el edificio ya fue devuelto al Icoder y desconoce quien le está dando mantenimiento. La Nación hizo una visita este 12 de diciembre, en la cual no encontró guardas, ni nadie de mantenimiento, además de que estaba completamente cerrado.

Según Donald Rojas, ministro de Deportes, el Icoder evalúa la posibilidad de trasladar la Galería al Estadio Nacional.