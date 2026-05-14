Giacone habla de las críticas a su estilo antes del Saprissa vs. Herediano: ‘No nos interesa para nada...’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone se lamenta, mientras su hermano Diego Giacone observa el duelo entre Cartaginés y Herediano, en las semifinales.

Diego Giacone, asistente técnico de su hermano José Giacone en Herediano, fue claro sobre lo que piensa cuando escucha las críticas que recibe el conjunto rojiamarillo por el estilo de juego del plantel, el cual muchos catalogan como defensivo.

Saprissa y Herediano se verán las caras a las 8 p. m.

“No nos interesa. Estamos en la final, terminamos en primer lugar, tenemos al goleador y al mejor asistidor. Siempre nos hemos concentrado en lo que creemos que es bueno, confiamos en lo que proponemos y listo”, afirmó en su llegada al estadio.

Giacone aprovechó la atención a los medios presentes en el Ricardo Saprissa para asegurar que Marcel Hernández llega en óptimas condiciones a la serie y no presenta ninguna lesión. El atacante había terminado la semifinal contra Cartaginés con molestias físicas.

“No hay nada, simplemente fue un golpe. El primer día de la semana lo observamos y lo resguardamos, pero después entrenó al 100%. Los masajistas trabajaron mucho”, agregó.

Además, Diego Giacone comentó que el cuerpo técnico trabajó intensamente el aspecto mental para que los florenses no sufran con el ambiente que puede generarse en el estadio Ricardo Saprissa.