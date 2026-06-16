Fútbol

Ghana vs. Panamá: Hora y canal para ver este partido en el Mundial 2026

Ghana y Panamá juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Ghana y Panamá se estrenan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.
Ghana y Panamá se estrenan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)







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Mundial 2026Ghana vs Panamá
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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