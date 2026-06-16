Ghana vs. Panamá: Hora y canal para ver este partido en el Mundial 2026

Ghana y Panamá se estrenan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.

Ghana y Panamá se estrenan en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, en un partido correspondiente al grupo L. El partido será a las 5 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio de Toronto.

Si usted quiere ver este juego de los canaleros, en territorio nacional solo se verá por la pantalla de Fox+. Además, puede escucharlo en Teletica Radio (91.5 FM).

Este partido se torna crucial para el único representativo centroamericano presente en la Copa del Mundo.

Panamá busca dejar atrás el último lugar obtenido en Rusia 2018 y sabe que sumar tres puntos ante los africanos es vital para evitar jugarse la clasificación ante las potencias del grupo, Croacia e Inglaterra.

A pesar del optimismo de figuras como Andrés Andrade y Carlos Harvey, quienes confían en la nueva generación y en el juego de posesión del equipo, la selección panameña llega con alarmas encendidas.

Principalmente porque Adalberto Carrasquilla, el cerebro y estrella del equipo, es seria duda para el once titular tras sufrir una lesión muscular el pasado 24 de mayo con los Pumas de México, sumándose a la incógnita física del mediocampista Aníbal Godoy. Quien casi es un hecho que sí estará es Michael Amir Murillo.

Además, resulta interesante ver si jugarán Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, los dos canaleros que militan en el Deportivo Saprissa.

Por su parte, Ghana afronta su quinta cita mundialista consecutiva bajo la dirección técnica del experimentado Carlos Queiroz, con el firme objetivo de superar los históricos cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010.

El partido en Toronto medirá la capacidad de control y supervivencia de Panamá ante la velocidad y la potente munición del ataque ghanés.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.