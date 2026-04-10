Gerson Torres deja en segundo plano la renovación y apunta a volver al once titular de Saprissa

Gerson Torres dejó atrás al portero de Pérez Zeledón Bryan Segura y marcó el tercer gol de Saprissa ante los generaleños.

Gerson Torres, en la era de Vladimir Quesada, era uno de los extremos titulares del Saprissa; sin embargo, desde la llegada de Hernán Medford, el tridente ofensivo del Monstruo ha estado conformado por Bancy Hernández, Luis Paradela y Tomás Rodríguez.

Torres pasó a un papel de revulsivo y, con su contrato en etapa de finalización (termina en diciembre), entre los morados se discute su continuidad en las filas tibaseñas.

Lejos de centrarse en lo que se dice, Torres ha asumido el rol de variante importante para la S, al punto de colaborar con anotaciones clave en el cierre de los compromisos, como la que marcó ante Pérez Zeledón en la victoria 4 a 0 o la que le hizo a Herediano hace aproximadamente un mes, cuando su club ganó 2 a 1.

“Yo estoy tranquilo, enfocado en mi papel ahora”, sentenció el jugador en entrevista con el departamento de prensa de Saprissa.

Seguidamente, el volante explicó que es consciente de que, cuando recibe la oportunidad de jugar, debe mostrar sus condiciones, ya que eso es lo que le permitirá ir sumando cada vez más minutos.

“En partidos de Copa y demás, en los que juegan jóvenes o quienes no tienen tanta regularidad, hay que levantar la mano. Hay que estar preparado para cuando toque... Los goles ayudan a ratificar los buenos juegos; estoy feliz”, reflexionó.

A nivel grupal, el jugador detalló que en el camerino morado solo se piensa en alcanzar el liderato en los cuatro juegos que restan. Saprissa es segundo de la clasificación con 27 puntos, mientras que Herediano tiene 28.

“Estamos enfocados. Tenemos el liderato cerca y es lo que vamos a buscar. Liberia es complicado, ellos saben hacer bien las cosas, saben cómo jugamos, pero vamos por el resultado”, sentenció sobre el duelo del próximo domingo a las 3 p. m.

Gerson Torres se perfila como titular ante Liberia, ya que los morados no podrán contar con Luis Paradela para este juego, debido a que debe cumplir una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.