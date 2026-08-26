Geancarlo Castro entra, desequilibra y le responde a Amarini Villatoro

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Geancarlo Castro asistió a Alonso Hernández en el segundo gol brumoso ante FAS de El Salvador.

Geancarlo Castro se ha convertido en el revulsivo de Cartaginés. Cuando el plantel brumoso afronta algún inconveniente durante un partido o no encuentra el camino ofensivo, el entrenador Amarini Villatoro vuelve la mirada al banco y recurre al hábil y rápido extremo formado en Alajuelense, quien actualmente vive un buen momento como brumoso.

Castro ingresa por una de las bandas y, con su velocidad, sabe complicar a los adversarios, como sucedió contra el FAS de El Salvador por la Copa Centroamericana, donde fue la clave para que los cartagineses consiguieran la victoria que les permitió consolidar su boleto a la siguiente fase. Castro ingresó, marcó un gol y dio la asistencia para el otro; el partido finalizó 2-0.

“A mí me alegra mucho que Geancarlo pase por esta situación porque él ha demostrado tener una resiliencia fuerte, además de muchísima tranquilidad. Él siempre está preparado. Personalmente, me alegra porque sé lo que le ha costado”, detalló Luis Flores, volante de contención de Cartaginés.

José González, delantero brumoso, fue otro que destacó la labor de Castro.

“Él nos ayuda muchísimo. A mí me parece muy bien por Geancarlo. Él siempre está sumando, está corriendo, está consiguiendo espacios, así que es muy motivante lo que le sucedió”, declaró.

Ahora, Cartaginés se centra en el partido del próximo fin de semana contra Herediano. Este duelo será clave para los brumosos, quienes están en la pelea por el primer lugar del Apertura 2026.

Los blanquiazules tienen nueve puntos y ocupan el cuarto lugar de la clasificación, mientras que Saprissa es líder con 12. Por encima de Cartaginés también están Inter San Carlos y Alajuelense, ambos con 10 unidades.

“Es un clásico contra Herediano y hay que ganarlo. Sabemos que ellos no están en su mejor momento, pero siempre son peligrosos. Ahora, a descansar y preparar el partido”, reflexionó Luis Flores.