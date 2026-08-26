Fútbol

Geancarlo Castro entra, desequilibra y le responde a Amarini Villatoro

Geancarlo Castro fue clave ante FAS y sus compañeros de Cartaginés destacan su aporte en momentos importantes

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Por Esteban Valverde

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Cartaginés recibe al CD FAS por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo D
Geancarlo Castro asistió a Alonso Hernández en el segundo gol brumoso ante FAS de El Salvador. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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