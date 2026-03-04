Fútbol

FUTV ‘reacciona’ ante la amenaza de Fox

El canal que tiene más equipos en el fútbol de Costa Rica, FUTV, celebró su aniversario con un mensaje en medio del inminente desembarco de Fox

Por Esteban Valverde
FUTV hizo su propia premiación a lo mejor del Torneo de Clausura 2025.
FUTV es la dueña de los derechos de Saprissa, Herediano, Alajuelense, Cartaginés, Guadalupe, Liberia y Pérez Zeledón. (Facebook FUTV/Fotografía)







