FUTV ‘reacciona’ ante la amenaza de Fox

FUTV es la dueña de los derechos de Saprissa, Herediano, Alajuelense, Cartaginés, Guadalupe, Liberia y Pérez Zeledón.

Desde inicios de febrero, La Nación dio a conocer las avanzadas negociaciones del gigante mundial de la televisión, Fox Corporation, para adquirir el canal Tigo Sports en Costa Rica. Además, trascendió el interés del conglomerado estadounidense por entrar en la puja por los derechos televisivos de varios equipos.

Un mes después, la compañía que domina el mercado de transmisiones deportivas en el país, FUTV, publicó un comunicado para celebrar sus seis años al aire. Sin embargo, el mensaje también proyecta una visión de futuro al asegurar que “seis años no son el fin… acá el partido continúa”.

De hecho, el anuncio cierra con la frase: “La casa del fútbol nacional”.

Gracias a nuestra familia futbolera por estos 6 años...El partido continúa ⚽💛 pic.twitter.com/xIjXOQ3LEi — FUTV (@FUTVCR) March 4, 2026

En el video aparecen jugadores como Dany Carvajal (Herediano), Kendall Waston (Saprissa) y Celso Borges (Alajuelense), entre otros, dando un mensaje de felicitación al canal deportivo.

Así, FUTV envía un mensaje contundente de que sigue en pie y dispuesto a luchar por continuar produciendo las transmisiones del balompié costarricense, ya que por su pantalla se transmiten los partidos siete equipos de Primera División: Saprissa, Alajuelense, Herediano, Cartaginés, Pérez Zeledón, Guadalupe y Liberia.

Además, cuenta con programas oficiales de Fútbol Femenino, Liga de Ascenso y Fútbol Sala.

No obstante, en el entorno futbolístico se sabe que Fox tiene interés en competir por los derechos televisivos de clubes como Alajuelense y Herediano, con los cuales ya hubo contactos informales para conocer sus condiciones.

Incluso, el vicepresidente para América Latina de Fox Corporation estuvo en Costa Rica hace 15 días, donde se reunió con dirigentes del fútbol nacional para analizar el mercado local.