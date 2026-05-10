FUTV no dio resumen del primer tiempo del Herediano vs. Cartaginés: ¿Qué pasó?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

FUTV, empresa encargada de transmitir los partidos del Herediano, no pudo dar el resumen del primer tiempo del juego entre florenses y brumosos por la semifinal del Clausura 2026.

El encargado de transmisión del canal, Pablo Guzmán, dio a conocer en el medio tiempo que no pudieron transmitir el resumen del juego por un tema técnico.

El duelo entre florenses y brumosos está 0 a 0, mientras que la serie se encuentra 1 a 0 a favor de los rojiamarillos; de esta forma los heredianos están asegurando su pase a la final de segunda ronda.

El partido entre Herediano y Cartaginés está en el minuto 75 del partido.