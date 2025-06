Futbolista que le hizo gol a Saprissa desde media cancha llega a Liberia

El Municipal Liberia anunció la llegada de Geancarlo Castro.

El futbolista que marcó diferencia como lateral, en el Municipal Santa Ana, el certamen pasado, formará parte de los Coyotes por los próximos dos años.

El jugador de 23 años es formado en la cantera de Alajuelense.

Uno de los goles más recordados del Clausura 2025 fue el que marcó Geancarlo ante el Saprissa, el 16 de febrero anterior, debido a que tomó un esférico detrás de su media cancha y logró bañar a Esteban Alvarado.

LEA MÁS: Liberia va por el ‘9’ enamorado de Alajuelense

GOL 2 STA VS SAP ⏰ 69’ Golazo de Geancarlo Castro y aumenta la ventaja para Santa Ana. ⁣ 🔗 http://futvcr.com Publicado por FUTV en Domingo, 16 de febrero de 2025

Castro dejó de pertenecer a Alajuelense en enero del 2023, cuando decidió finiquitar ante la falta de oportunidad en el primer equipo manudo.

“El hecho de que salga de la Liga es parte del fútbol. No solo yo he salido, le ha pasado a varios jugadores y el agradecimiento es porque fue mucho el tiempo que estuve ahí. Desde pequeño, Alajuelense me ayudó a crecer, a ser un mejor jugador y mejor persona. Gracias a la Liga llegué a selecciones menores, hice pasantías, me ha ayudado mucho”, recordó en una entrevista que le dio a La Nación en enero del 2023.

Al salir de la Liga, el futbolista comenzó una etapa desde la Liga de Ascenso con Santa Ana.

Ahí encontró regularidad y sus actuaciones lo hicieron volver a cotizarse, pese al descenso que vivió con los santaneños.