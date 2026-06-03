Futbolista que denunció intento de amaño en Costa Rica se convierte en legionario

Bryan Cordero era el arquero titular y capitán del Municipal Turrialba cuando denunció el intento de amaño, en febrero del 2025.

Bryan Cordero, futbolista que en 2025 denunció un intento de amaño en el fútbol de Costa Rica —específicamente en el Municipal Turrialba de la Liga de Ascenso—, dará un giro en su carrera al convertirse en legionario, ya que jugará con el Rancho Santana de Nicaragua.

Cordero había presentado la alerta en febrero de 2025, señalando que dirigentes del Municipal Turrialba les habían pedido perder un duelo de la Segunda División por un marcador específico. Una investigación de la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica dio por comprobado el hecho y la Federación Costarricense de Fútbol emitió suspensiones de varios años contra los involucrados.

El guardameta llega al equipo que dirige el tico Kenneth Barrantes, luego de un paso por Santa Ana de la Liga de Ascenso. La información fue confirmada por el entrenador del plantel.

“A Bryan Cordero lo conozco desde Limón FC, porque allá estuvimos del 2012 al 2015. Él era el portero de alto rendimiento de aquel equipo, pero yo le daba mucho seguimiento. Después, cuando estuve en Santa Ana, lo quería, pero se me fue para Jicaral. Ahora que salvamos el descenso, yo necesitaba un portero y pensé en él”, declaró Barrantes a La Nación.

“Vamos a trabajarlo bastante. Estamos haciendo el proceso de nacionalización como nicaragüense porque lo queremos proyectar para la selección de Nicaragua”, añadió.

Kenneth Barrantes llegó a Rancho Santana en el pasado torneo con el objetivo de salvar al equipo del descenso, situación que finalmente logró.

“Lo que pasa es que este proyecto es nuevo; dos veces hemos peleado el descenso. La idea ahora es conformar un proyecto diferente, y queremos pensar en liguilla. A nivel de selección, queremos llevar un jugador a la representación mayor”, finalizó.