Fútbol

Futbolista que denunció intento de amaño en Costa Rica se convierte en legionario

El arquero tico Bryan Cordero encontró una oportunidad fuera de Costa Rica, luego de lanzar la alerta sobre un intento de amaño que provocó fuertes sanciones

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Por Esteban Valverde
Bryan Cordero era el arquero titular y capitán del Municipal Turrialba.
Bryan Cordero era el arquero titular y capitán del Municipal Turrialba cuando denunció el intento de amaño, en febrero del 2025. (Cortesía/Cortesía)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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