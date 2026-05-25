Futbolista de Saprissa no va a la Selección de Costa Rica y su reemplazo es ficha de Alajuelense

La Selección de Costa Rica trabajó la semana pasada bajo las órdenes de Fernando Batista, en un microciclo de trabajo.

La Selección de Costa Rica tuvo un primer inconveniente previo al inicio de la concentración de cara a los partidos amistosos contra Colombia, el 1.° de junio, e Inglaterra, el 10 de junio: Jorkaeff Azofeifa quedó fuera de la convocatoria.

El lateral izquierdo de Saprissa, Jorkaeff Azofeifa, fue reportado como enfermo por parte de su club, por lo que no integrará el grupo que disputará ambos cotejos. Ante esto, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) indicó que ya hay un sustituto para el morado. Se trata de Farbood Samadián, defensor central que milita en Puntarenas FC, pero pertenece a Alajuelense.

De hecho, entre los rumores del mercado de fichajes se habla de que Samadián podría volver a la Liga para el Apertura 2026, ya que los erizos buscan reforzar su zaga.

Por otra parte, la Fedefútbol confirmó que ya hay seis legionarios en el país que se integrarán al grupo para trabajar este mismo lunes. Jeyland Mitchell, Joseth Peraza, Josimar Alcócer, Carlos Mora, Warren Madrigal y Álvaro Zamora están listos para ponerse a las órdenes de Fernando Batista.

Los tres ticos que juegan en el exterior y que se integrarán en los próximos días son Manfred Ugalde, Patrick Sequeira y Orlando Galo.

La Selección Nacional tendrá su primera práctica pensando en Colombia este lunes a las 6 p. m.