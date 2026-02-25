Fútbol

Futbolista de la selección de Jamaica llega como refuerzo inesperado a la Primera División

Uno de los equipos que pelean el primer lugar de la tabla se reforzará con futbolista de la Selección de Jamaica

Por Esteban Valverde
Ricshya Walker militó dos años en la Universidad La Salle de Estados Unidos, donde en 2024 jugó 17 juegos como titular.
Ricshya Walker militó dos años en la Universidad La Salle de Estados Unidos, donde en 2024 jugó 17 juegos como titular. (Universidad La Salle/Universidad La Salle)







Esteban Valverde

