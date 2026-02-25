Futbolista de la selección de Jamaica llega como refuerzo inesperado a la Primera División

Ricshya Walker militó dos años en la Universidad La Salle de Estados Unidos, donde en 2024 jugó 17 juegos como titular.

Un equipo de la Primera División Femenina de Costa Rica se movió de forma audaz para concretar un fichaje de peso internacional. Sporting FC ahora contará con la delantera Ricshya Walker, futbolista de la selección de Jamaica con experiencia en el fútbol universitario de Estados Unidos.

Walker, de hecho, ya se encuentra entrenando con las albinegras.

Las condiciones físicas de la caribeña marcan diferencia en el campo, empezando por su corpulencia y su 1,75 m de estatura, según el perfil de la jugadora que le dio la institución a La Nación.

La atacante es seleccionada de Jamaica desde 2023 y suma ocho apariciones con su representativo, además de una anotación.

En Estados Unidos jugó para la Universidad de New Hampshire en 2025, donde marcó cinco tantos y dio tres asistencias. Además, ganó en dos ocasiones el premio a Atleta de la Semana del centro educativo.

De 2022 a 2024 militó en la Universidad La Salle (EE. UU.), etapa en la que consiguió 13 dianas y cuatro asistencias.

Con este movimiento, Sporting sorprende en el mercado de fichajes del fútbol femenino, ya que normalmente los equipos de Costa Rica han apostado por talento panameño o nicaragüense para reforzar sus plantillas.

En Alajuelense, por ejemplo, figuran las canaleras Kenia Rangel y Natalia Mills, mientras que en su momento Saprissa apostó por las nicaragüenses Sheyla y Yessenia Rivas. Actualmente, las moradas tienen en sus filas a la panameña Yomira Pinzón.

La Liga Promerica Femenina cuenta con un claro favorito al cetro: Alajuelense, equipo que acumula nueve campeonatos consecutivos; sin embargo, Sporting y Saprissa buscan incomodar a las Leonas.

Sporting ocupa la primera posición de la tabla tras cuatro jornadas, con nueve puntos, los mismos que tiene la Liga; no obstante, la diferencia de gol favorece a las albinegras. En la última fecha, el conjunto que juega en Grecia goleó 6-1 a Chorotega.