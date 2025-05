Futbolista de Guanacasteca anuncia que dejará el club: ‘La situación es insostenible’

Los jugadores de Guanacasteca no tienen actividad desde el mes de abril.

Nextaly Rodríguez, volante de la selección de Nicaragua y del club Guanacasteca, dio a conocer que ha decidido buscar su libertad del cuadro pampero.

Rodríguez manifestó que ya no puede sostenerse más tiempo en la ADG, principalmente porque se acumulan casi dos meses de salario atrasado, lo que le impide cubrir gastos fijos que no puede seguir postergando. Por ello, procederá con su finiquito.

“Nos prometen fechas de pago, pero no se reportan, no nos dicen nada. Le escribimos a don Jorge Arias, pero ya nos silenció. No podemos más”, aseguró en declaraciones a La Nación.

Nextaly explicó que existe un grupo de comunicación con el área administrativa, pero recientemente fue restringido para que solo los administradores puedan enviar mensajes, lo que ha limitado la posibilidad de consultar sobre la situación.

“El presidente, ni fu ni fa… No hay rastros de él”, agregó.

Actualmente, Rodríguez se encuentra concentrado con la selección de Nicaragua, pero adelantó que, una vez finalice este periodo, regresará a Costa Rica para concretar su salida del club, la cual ya fue aprobada por Leonardo Cova, gerente de la institución.

“Ahorita nos deben el mes de abril y mayo, que ya está por terminar. Tengo opciones de equipos que me han llamado, pero al llegar a Costa Rica, tengo claro que cambiaré de equipo ”, acotó.

El futbolista también mencionó que la única persona que responde en el club es un hombre de apellido Arley, pero dijo desconocer el paradero del resto de los dirigentes.

El caso de Rodríguez se suma al de Starling Matarrita, extremo que también negoció su salida y que ahora será parte del Marquense de Guatemala, donde será dirigido por Hernán Medford.

Por su parte, Leonardo Cova reconoció en una entrevista a Tigo Sports los atrasos salariales que enfrenta el club, señalando que desde que se les revocó la licencia de participación atraviesan momentos complicados.

Cabe recordar que Guanacasteca no compite desde el pasado 16 de abril, debido a una investigación del Comité de Licencias de la Fedefútbol, que reveló una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Actualmente, la apelación del club se encuentra en manos del Tribunal de Apelaciones de la entidad.