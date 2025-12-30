Futbolista de Costa Rica ‘calla bocas’ con sus números en Centroamérica: 37 años y 12 títulos

Jugó en Costa Rica y fue campeón. Llegó a Guatemala y la fórmula también funcionó. Pese a que nunca fue reconocido como uno de los mejores del país, lo cierto es que hay un defensor costarricense que posee una carrera que otros desearían porque está llena celebraciones tanto en el país como fuera de él. Se trata de Alexander Robinson, quien acaba de recibir su medalla de monarca número 12.

Actualmente, Robinson juega en el Antigua de Guatemala, donde a sus 37 años es titular indiscutible, figura, capitán y ya le hacen comentarios para una renovación de contrato, porque le restan seis meses de vínculo.

“La verdad que la única forma de quitarse los comentarios malos es con hechos. Poder ‘callar bocas’ pues la verdad sabe bien, yo no hago lo que hago por eso, porque esto es más satisfacción personal y familiar, pero la mejor forma de responder a quien no cree en usted es ganando campeonatos, teniendo actuaciones individuales destacadas. Yo hablé con lo que hice”, reflexionó en entrevista con La Nación luego de la celebración del torneo chapín.

El exjugador del Saprissa tiene en su palmarés ocho campeonatos con los morados, mientras que uno con Comunicaciones de Guatemala y tres con Antigua. De los doce cetros tres son internacionales y todos los demás locales.

“Estoy contento con mi humilde carrera. A mí acá en Antigua mucha gente me dice que soy un ídolo, pero yo solo me siento parte del grupo, sé que puedo dar más experiencia, pero hasta que uno termine una etapa es dónde ve verdaderamente lo que está haciendo. Sí puedo decir que soy un jugador histórico porque formo parte del plantel que dio el primer bicampeonato, por ejemplo”, dijo.

Antigua se acaba de coronar campeón, pero además fue rey en el primer semestre del 2025.

Con 37 años, Alexander sabe que mucho se comenta sobre hasta cuándo seguirá activo, pero él mismo tiene claros los motivos por los que dejaría de jugar: una lesión grave, que sienta que ya no compite como los demás o que tenga una opción muy fuerte para ser el director deportivo de un equipo.

“Yo quiero seguir haciendo historia. Me quedan seis meses de contrato acá, pero estoy sorprendido porque tengo opciones tanto acá como en Costa Rica, uno sigue generando interés”, mencionó.

Robinson también aprovechó para contar lo sucedido cuando ganaron el cetro, ya que en el duelo contra Municipal se armó al final una bronca que involucró hasta aficionados.

“Yo simplemente salí corriendo a celebrar, cuando me di cuenta se estaban metiendo conmigo los jugadores, entonces preferí irme a meter al camerino para que los ánimos se calmaran, pero se armó un desorden, mucho caos y al final pues no pudimos ni siquiera celebrar en la tarima, pero nada pasa, igual lo hicimos adentro”, dijo.

De momento, el zaguero se centra en el 2026, donde sueña con una Copa Centroamericana en la que tira un sueño al aire:

“A mí me encantaría volver a jugar contra Saprissa, ya como para ir cerrando ciclos; sería muy especial jugar una final de Copa Centroamericana Antigua-Saprissa, cuando ya jugamos para mí fue un partido de mucho sentimiento y cerrar con los dos clubes que amo sería muy bonito”, finalizó.

Alexander Robinson hizo que sus logros resonaran fuerte, a sus 37 años los 12 títulos son deseados por cualquiera: algunos cuelgan los botines sin celebrar.