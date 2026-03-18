Fútbol

Futbolista costarricense que juega en el exterior estuvo ‘a nada’ de irse a los golpes en partido

La jugadora de Costa Rica Priscila Chinchilla vivió momentos tensos cuando se dio un enfrentamiento en juego del Atlético de Madrid Femenino

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Por Esteban Valverde
Priscilla Chinchilla (segunda de der a izq.) celebró el pase del Atlético de Madrid contra el Tenerife.
Priscilla Chinchilla (segunda de der a izq.) celebró el pase del Atlético de Madrid contra el Tenerife. (Atlético de Madrid/Atlético de Madrid)







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Priscilla ChinchillaAtlético de Madrid Femenino
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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