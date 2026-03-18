Futbolista costarricense que juega en el exterior estuvo ‘a nada’ de irse a los golpes en partido

Priscilla Chinchilla (segunda de der a izq.) celebró el pase del Atlético de Madrid contra el Tenerife.

La legionaria costarricense Priscila Chinchilla vivió una situación difícil en el partido que disputó su equipo, el Atlético de Madrid Femenino, contra Tenerife en las semifinales de la Copa de la Reina de España.

El duelo terminó 1-0 a favor del club de Chinchilla; sin embargo, el encuentro fue noticia por un conato de violencia que se presentó en pleno partido, luego de que una jugadora del Tenerife denunciara haber recibido un insulto racista.

En medio de los encontronazos en el terreno de juego, Chinchilla encaró a la jugadora de Tenerife, quien incluso llegó a empujarla y por un momento pareció cerca de llegar a los golpes con la tica.

La situación ha generado repercusión en España, especialmente porque todo se originó tras un primer cara a cara entre Dembelé y la compañera de Chinchilla Gio Queiroz.

Según trascendió en la prensa española, Fatou Dembelé denunció que Queiroz le dijo: “Negra” en tono despectivo, lo que provocó su reacción.

No obstante, Gio Queiroz publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó lo señalado por su colega del Tenerife.

“Niego, de manera rotunda y categórica, haber pronunciado la palabra ‘negra’, así como cualquier otra manifestación racista u ofensiva. Lo recogido en el acta no corresponde con lo sucedido”, aseguró.

“El racismo es algo que rechazo profundamente. Va en contra de todo lo que soy y de todo lo que he vivido en el deporte (...). Ver mi nombre asociado a una mentira como esta me duele y no lo voy a aceptar en silencio”, agregó.

Observe en el siguiente video lo sucedido; Priscila Chinchilla es la número 16.