Freddy Álvarez anota y se desmorona al dedicarle el gol al ángel que tiene en el cielo (video)

Freddy Álvarez encontró este domingo un momento de desahogo. El volante tico marcó una de los tres goles con los que su club, el Tirana de Albania, le ganó 3 a 0 al Klubi Vora en el torneo local.

Freddy se lo dedicó a su hija Irina, fallecida en enero pasado con tan solo nueve años, cuando tuvo un trágico accidente en su casa, según informaron medios locales.

Luego del tiempo de duelo, el futbolista decidió volver a Albania a continuar con su carrera, pero fue en este cotejo que pudo botar un poco de la carga emocional que llevaba por dentro.

Luego de sacar un remate de pierna izquierda que se coló pegado al palo izquierdo del arquero adversario, el jugador corrió hacia la esquina derecha del terreno de juego, ahí no aguantó más y cayó de rodillas en el césped.

Ya totalmente emocionado por la situación, el jugador alzó sus manos al cielo y todos sus compañeros llegaron a acompañarlo en el festejo.

¡DEDICADO PARA SU HIJA! 🤍



Freddy Álvarez anota con su equipo, el Tirana de la primera división de Albania, en la celebración señala al cielo y se lo dedica a su hija que falleció hace varias semanas atrás. 👏🏻 pic.twitter.com/UQlQ9SKX3n — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) March 22, 2026

Freddy Álvarez es uno de los referentes ofensivos de su equipo, sobre todo porque es el encargado de armar juego.

Al final, el Tirana ganó 3 a 0 y esto hizo que el equipo llegara a 27 puntos en el noveno lugar de la tabla de posiciones; el líder es el Klubi con 53 unidades.

Freddy Álvarez comienza a volver a retomar su vida deportiva, después del rudo golpe que significó la pérdida de su pequeña.