Fox suma a comentarista del fútbol nacional y ya lo puso a trabajar

El último fin de semana marcó el estreno de un comentarista costarricense en la cadena internacional Fox. Se trató del exjugador Tomás Fonseca, quien formó parte de la transmisión del partido entre Mónaco y Lille por la Liga de Francia.

El encuentro terminó con victoria del Lille por 1 a 0.

Fonseca fue quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales. El exfutbolista publicó una fotografía en la que se le veía concentrado siguiendo el juego.

“Debut en la Ligue 1 para Fox. Nuevos desafíos, nuevas ilusiones”, afirmó.

De esta forma, Fonseca se convirtió en el tercer comunicador costarricense que llega a la pantalla de Fox, luego de que recientemente también lo hicieran José Alberto Montenegro y Kristian Mora.

Tomás Fonseca jugó en Costa Rica con Pérez Zeledón, Santa Bárbara y Carmelita. Posteriormente inició una carrera como comentarista deportivo en Tigo Sports, canal que fue adquirido por Fox como parte de su expansión en Centroamérica.