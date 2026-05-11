Fútbol

Fox suma a comentarista del fútbol nacional y ya lo puso a trabajar

Fox continúa su incursión en el mercado costarricense y también vincula talento de Costa Rica en sus transmisiones internacionales

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Por Esteban Valverde
Fox se verá muy pronto en la televisión nacional, en lugar de Tigo Sports.
Fox sigue tomando talento de la televisión costarricense. (La Nación/Fotocomposición en Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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