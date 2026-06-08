Fútbol

Fox se refuerza con fichaje sorpresa de Radio Columbia para el Mundial 2026

Fox se fijó en el talento nacional para reforzar su equipo en la Copa del Mundo 2026

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Por Esteban Valverde
Radio Columbia le 'prestará' una ficha a Fox durante la Copa del Mundo 2026.
Radio Columbia le 'prestará' una ficha a Fox durante la Copa del Mundo 2026. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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