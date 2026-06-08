Fox se refuerza con fichaje sorpresa de Radio Columbia para el Mundial 2026

Radio Columbia le 'prestará' una ficha a Fox durante la Copa del Mundo 2026.

La llegada de Fox al mercado televisivo nacional continúa generando noticias. La cadena internacional, que tendrá los derechos de transmisión de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026, confirmó que incorporará a un narrador costarricense para sus emisiones durante el torneo: Marvin Centeno, figura de Radio Columbia.

La información fue confirmada por el director de Estrategia y Contenidos Deportivos de Radio Columbia, Claudio Ciccia, quien aseguró sentirse orgulloso de la proyección que está alcanzando el talento de la emisora.

“Hemos tenido la apertura para que nuestro talento refuerce a otras empresas. Don Marvin Centeno narrará algunos partidos de la Copa del Mundo para Fox y para nosotros es motivo de alegría”, afirmó ante consulta de La Nación.

Ciccia reveló que Centeno no será el único integrante de Columbia que participará en otros proyectos durante la Copa del Mundo. El periodista Rónald Villalobos también formará parte de una iniciativa impulsada por una emisora de Miami, que desarrollará un programa denominado Fútbol de Primera.

“Tenemos apertura para que nuestro talento participe en otros proyectos. También existe la posibilidad de establecer colaboraciones y alianzas de cara a la Copa Oro, el Final Four y la Copa Libertadores. Estamos buscando sinergias con otros grandes medios de comunicación”, puntualizó el director de Columbia.

Marvin Centeno es ficha de Columbia, pero por el Mundial 2026 se escuchará en Fox. (Facebook Marvin Centeno/Facebook)

Fox ingresó al mercado costarricense tras adquirir las operaciones de Tigo Sports. A mediados de mayo, la cadena estadounidense inició oficialmente sus operaciones en Costa Rica con transmisiones a través de sus señales FOX y FOX+.

En el país, la Copa del Mundo 2026 será transmitida por FOX+, plataforma que contará con la totalidad de los encuentros del certamen.

Canal 7 también transmitirá 32 de los 104 partidos por señal abierta.