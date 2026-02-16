Fox prepara su desembarco en el fútbol de Costa Rica y ya mueve fichas silenciosamente

Fox Corporation ingresaría a Costa Rica a tomar el lugar de Tigo Sports, en una expansión de la cadena a América Latina.

Fox Corporation, empresa mundial de la televisión, continúa avanzando en Costa Rica para su incursión definitiva. La Nación ya informó sobre las negociaciones del gigante estadounidense para adquirir Tigo Sports y ahora este diario pudo confirmar que ya se registró una marca de la cadena en el país y otra está en proceso. Se trata de FOX One y FOX+.

En la página del Registro Nacional es posible constatar que, desde el 19 de setiembre de 2025, Fox Corporation solicitó el registro de la marca Fox One, misma que fue inscrita el 11 de febrero de 2026 con el número 415347.

Por otra parte, Fox + aparece con el estatus de marca presentada; sin embargo, todavía no ha sido registrada. La fecha de presentación fue el 13 de febrero.

Fox One es un servicio de streaming que comenzó en agosto de 2025 en Estados Unidos, pero para octubre de ese año ya había llegado a México, al tomar el lugar que tenía la app Caliente TV.

En esta plataforma se pueden ver contenidos como la Liga MX, la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones de la Concacaf, la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Premier de Inglaterra, la Serie A de Italia y juegos de la selección de México.

En el caso de Fox+, esta es una nueva señal que se anunció a inicios de febrero en México, exclusivamente para eventos deportivos en vivo.

En México, Fox+ ha sido una señal disponible para que las cableras puedan transmitir, bajo un sistema de pago, eventos que solamente irían por el servicio de streaming Fox One.

De cerrarse la negociación entre Tigo y Fox, el conglomerado norteamericano adquiriría los derechos de tres equipos costarricenses: Sporting, Puntarenas FC y San Carlos. Además, La Nación sabe que ya hay contactos por parte de la cadena para sondear cómo está el tema de los derechos televisivos de Alajuelense y Herediano.

Ambos clubes negaron que tengan un ofrecimiento oficial. De momento, los derechos televisivos en la Primera División tica se dividen entre FUTV y Tigo Sports. La primera empresa tiene a siete equipos: Saprissa, Cartaginés, Alajuelense, Herediano, Guadalupe, Liberia y Pérez Zeledón; mientras que Tigo tiene a los porteños, norteños y Sporting.