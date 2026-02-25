Fox golpea fuerte en México mientras sigue preparando su jugada en Costa Rica

Fox Sports llegaría a Costa Rica en principio para transmitir a San Carlos, Puntarenas FC y Sporting.

Fox, cadena mundial que tiene sus ojos puestos en Costa Rica para ingresar al mercado de transmisiones deportivas, dio un fuerte golpe en México con el fin de recuperar su marca y así reforzar su imagen de cara a la expansión que proyecta.

Según informaron diversos medios internacionales, Fox ganó una disputa legal contra Grupo Lauman, organización que utiliza el nombre Fox Sports en México, y exige que deje de emplear esa marca.

Desde 2024, el conglomerado estadounidense demandó a la empresa mexicana por el uso del nombre, luego de rescindir el contrato de licencia no exclusiva.

Como parte de las medidas dictadas por el tribunal, Grupo Lauman deberá pagar $5,8 millones a Fox Corporation.

“El tribunal concluye que la imposición de sanciones por desacato civil entra de lleno en la categoría de ‘medidas provisionales o protectoras”, publicó el diario Marca de España en su versión México.

Además, se informó que, para finales de año, Grupo Lauman ya no podrá utilizar la marca Fox Sports. Con ello, Fox Corporation retomaría el control de su nombre en territorio mexicano.

Respecto a Costa Rica, La Nación explicó el pasado 11 de febrero que Fox Corporation mantenía negociaciones avanzadas para adquirir Tigo Sports y así ingresar de lleno al mercado de canales deportivos del país.

De concretarse la operación, la compañía asumiría el control de los equipos que actualmente tienen derechos televisivos con Tigo: San Carlos, Puntarenas FC y Sporting.

Este diario conoció que el gigante estadounidense tiene interés en competir directamente con FUTV y consultó a Alajuelense y Herediano sobre la posibilidad de adquirir sus derechos. No obstante, en Herediano señaló que están satisfechos con FUTV, mientras que la Liga negó en aquel momento cualquier acercamiento.