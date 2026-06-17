Fox adelanta noticia sobre los mundialistas de Saprissa: Fidel Escobar y Tomás Rodríguez

Fidel Escobar es uno de los dos convocados de Saprissa a la Copa del Mundo.

Fox, canal que tiene los derechos de transmisión del Mundial 2026, dio una noticia en la previa del cotejo entre Panamá y Ghana por la Copa del Mundo 2026.

Según la cadena televisiva, los jugadores del Saprissa Fidel Escobar y Tomás Rodríguez estarán en el banco de suplentes para el partido que se jugará a partir de las 5 p. m.

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez irían al banquillo para el debut de Panamá ante Ghana. 🇵🇦❌#Fox26 pic.twitter.com/67Dwry3bOa — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 17, 2026

Escobar fue muy cuestionado en la previa del certamen, sobre todo por el nivel que mostró en los últimos amistosos disputados por el combinado canalero.

Por su parte, Rodríguez llegó a la Copa del Mundo como una de las sorpresas en la convocatoria.

Una de las grandes dudas en el once titular es la presencia de Adalberto Carrasquilla, volante creativo que sufrió una lesión en la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul. Sobre el mediocampista, se informa que está en condiciones de jugar, aunque no durante todo el partido.

Panamá regresa a una Copa del Mundo luego de participar en Rusia 2018, pues no logró clasificar a la edición de 2022.

En el grupo de la selección panameña también figuran Inglaterra y Croacia.