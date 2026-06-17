Fútbol

Fox adelanta noticia sobre los mundialistas de Saprissa: Fidel Escobar y Tomás Rodríguez

Este miércoles Panamá entra en acción y la expectativa está sobre si Fidel Escobar o Tomás Rodríguez serán titulares

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Por Esteban Valverde
Fidel Escobar clasificó al Mundial 2026.
Fidel Escobar es uno de los dos convocados de Saprissa a la Copa del Mundo. (Foto tomada de Instagram Fepafut. /Foto tomada de Instagram Fepafut.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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