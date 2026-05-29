Fútbol

Final de la Champions: diez curiosidades que marcan el duelo entre PSG y Arsenal

Hungría recibe una definición histórica de la Champions entre PSG y Arsenal, bajo un horario excepcional y matices estadísticos sin precedentes

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Por Steven Torres
El trofeo de la Champions League aparece aquí junto al sorteo de octavos de final la sede de la UEFA, in Nyon, al oeste de Suiza.
El trofeo de Champions League espera ganador entre París Saint-Germain y el Arsenal en un compromiso marcado por las curiosidades y la historia. (HAROLD CUNNINGHAM/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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