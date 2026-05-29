Final de la Champions: diez curiosidades que marcan el duelo entre PSG y Arsenal

El trofeo de Champions League espera ganador entre París Saint-Germain y el Arsenal en un compromiso marcado por las curiosidades y la historia.

Este sábado 30 de mayo, a partir de las 10:00 a. m. hora de Costa Rica, el fútbol internacional centrará su atención en la final de la Champions League 2025-2026. El enfrentamiento entre el París Saint-Germain (PSG) vs. Arsenal se perfila como un duelo de titanes.

La septuagésima edición del certamen más prestigioso de clubes llega cargada de matices históricos y curiosidades. Aquí presentamos los 10 datos más relevantes y las particularidades que rodean este trascendental choque:

La primera curiosidad de este encuentro radica en su programación: se disputará a las 10:00 a. m. (hora costarricense), rompiendo con el tradicional inicio de la 1:00 p. m. Según explicó la UEFA, esta modificación busca transformar la jornada en una experiencia gratificante para los aficionados. En otras palabras, que no terminen tan tarde, pues con tiempo extra y penales, en el horario local iban saliendo del estadio a la medianoche.

Es la primera ocasión en que un club inglés y uno francés se disputan el trofeo en la gran final. Además, el enfrentamiento adquiere un tinte especial al reunir a grandes representantes de las capitales de ambas naciones: París y Londres.

El Arsenal se encuentra ante la oportunidad histórica de adjudicarse su primer título de la Champions League. El recuerdo más cercano de los “Gunners” en una instancia definitiva se remonta a exactamente dos décadas atrás, cuando sufrieron una derrota frente al FC Barcelona en el Stade de France.

Es la primera ocasión en que Hungría y su capital, Budapest, albergan la final de la Champions League. El Puskás Aréna se vestirá de gala para recibir la final.

La quinta particularidad destaca el sólido presente del Paris Saint-Germain, que regresa a la instancia definitiva en calidad de monarca defensor, algo que no se registraba desde que el Real Madrid lo consiguiera en 2018.

En las planillas destaca la escasa presencia de futbolistas locales. El Arsenal afronta este compromiso con apenas siete jugadores ingleses. Por su parte, el PSG, de los 23 integrantes inscritos para la competición, solamente 8 futbolistas son de nacionalidad francesa.

El protagonismo de la dirección técnica: por primera vez en la historia, dos estrategas españoles se medirán en el banquillo por el cetro de la Champions League. Asimismo, este enfrentamiento representa la quinta ocasión en los registros del certamen en que dos timoneles de la misma nacionalidad disputen la final.

De los 16 futbolistas que tuvieron acción en la final de la campaña anterior, 15 permanecen en la actual plantilla del París Saint-Germain. La única ausencia en la escuadra respecto al último curso es la del guardameta Gianluigi Donnarumma,

Contraste estadístico entre los finalistas: mientras el Paris Saint-Germain suma 44 anotaciones y acecha el récord histórico de 45 dianas impuesto por el FC Barcelona en la campaña 1999-2000, el Arsenal presume una solidez defensiva envidiable al haber permitido únicamente seis tantos en contra durante todo el certamen.

Ambos equipos disponen de la oportunidad para adjudicarse el título continental y sellar el doblete; si Arsenal lo consigue, se convertiría en la cuarta institución inglesa en conquistar el torneo local y la Champions League durante una misma campaña.

Ya sea que el PSG logre revalidar su hegemonía o que el Arsenal alcance su anhelada primera corona, la final de Budapest ya tiene un lugar asegurado en los libros de historia como una de las ediciones más singulares y fascinantes.