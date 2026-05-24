Figura histórica y exseleccionador de México habla así de Keylor Navas

Keylor Navas atrapa un balón en el duelo de ida entre Cruz Azul y Pumas.

Un referente histórico y exseleccionador de la selección de México, como Jimmy Lozano, tuvo palabras de elogio para Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas de México, quien hoy, a las 7 p. m., disputará el partido de vuelta de la final de la Liga MX.

Pumas jugará frente a Cruz Azul el duelo definitorio y, como parte de la previa, la cadena ESPN habló con Jimmy Lozano, entrenador de México entre 2023 y 2024. Lozano ganó tres copas con los felinos y fue seleccionado azteca mayor del 2000 hasta el 2008.

Aunque no profundizó mucho, el entrenador sí destacó que el aporte del Halcón fue determinante para que Pumas llegara a la final.

“¿Qué te voy a decir? Es un símbolo, es lo mejor que ha dado su país. Fue una gran decisión de Efraín Juárez contratarlo, porque para ser campeón hay que tener un gran portero”, manifestó.

Sobre la final, Lozano agregó:

“Pumas es mi casa. Me tocó marcar un gol en una semifinal y fue una bomba para mí. Con Efraín Juárez volvimos a traer a un técnico de casa, se le dio la confianza y ahí están los resultados. El proceso de Efraín da buenos resultados”, acotó.