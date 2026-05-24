Fútbol

Figura histórica y exseleccionador de México habla así de Keylor Navas

Keylor Navas causa impresión en personajes reconocidos del fútbol de México

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas Pumas de México Liga MX Final del Torneo Clausura 2026 Cruz Azul 23 de mayo del 2026 Fotografía de "X" de los Pumas
Keylor Navas atrapa un balón en el duelo de ida entre Cruz Azul y Pumas. (Fotografía de "X" de los Pumas/La Nación)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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