Fútbol

Fidel Escobar terminó ahogado pero fue figura del Saprissa con el Mundial en la mira

Fidel Escobar disputó 90 minutos luego de tres meses de ausencia en el Saprissa y anotó un golazo en la final del Torneo de Copa

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Por Esteban Valverde y Milton Montenegro
15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Fidel Escobar celebró su diana y fue felicitado por compañeros como Albert Barahona y Orlando Sinclair, en el duelo Sporting - Saprissa. (Jose Cordero/Jose Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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