Fidel Escobar terminó ahogado pero fue figura del Saprissa con el Mundial en la mira

Fidel Escobar celebró su diana y fue felicitado por compañeros como Albert Barahona y Orlando Sinclair, en el duelo Sporting - Saprissa.

Fidel Escobar, volante contención del Saprissa, estuvo tres meses de baja debido a una hernia en la columna que le fue detectada en la final del torneo pasado entre el Monstruo y Alajuelense. Ahora, en el Torneo de Copa, precisamente en la final, el conjunto tibaseño volvió a contar con el canalero como titular, y el panameño no defraudó.

Fidel fue clave para que Saprissa se dejara el título ante Sporting. Al final del primer tiempo, Escobar tomó un balón a media altura, sacó un remate de pierna derecha y el esférico se coló pegado al vertical derecho del arco defendido por Johnny Álvarez.

La diana significó el 1 a 0 momentáneo y fue un desahogo para el panameño, quien no había sido parte del equipo en el presente semestre.

“Lo di todo. Mis compañeros y el cuerpo técnico me respaldaron. La verdad, estoy muy feliz, muy contento”, afirmó a FUTV.

Escobar, aunque tenía 12 semanas sin jugar, explicó que tenía la expectativa de disputar todo el encuentro, situación que finalmente se dio.

“Estaba mentalizado en jugar los 90 minutos. Después del gol, el doctor me preguntó si me sentía bien. Yo quería terminar el partido; esa sensación de tres meses sin jugar me hacía falta, aunque sí me sentía un poco ahogado”, reflexionó.

Fidel Escobar se encuentra en la prelista para la Copa del Mundo con la selección de Panamá.

“El regreso y el gol me motivan más. Le agradezco a mi esposa, a mis hijos y a mi mamá, que me dio la fuerza para estar acá. Me siento muy contento. La afición está donde estamos nosotros y eso me tiene muy conforme y feliz”, finalizó.

El jugador se centra ahora en ganarse la titularidad con Saprissa, con el objetivo de mostrarse y asegurar un cupo en la selección canalera.