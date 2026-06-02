Fernando Batista tiene cinco refuerzos en la mira para la Tricolor y uno de ellos llega con cuentas pendientes

Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Alonso Martínez, Brandon Aguilera y Guillermo Villalobos son los cinco refuerzos que quiere Fernando Batista para la Selección de Costa Rica.

Roberto Bocha Batista dejó una respuesta que podría marcar el futuro de la Selección de Costa Rica, durante la conferencia de prensa posterior al partido contra Colombia. El entrenador mencionó varios nombres de futbolistas que tiene en cuenta para el proceso, pero a quienes aún no ha podido tener a disposición al 100% o, incluso, todavía no llega a dirigir.

En medio de su evaluación del grupo que perdió 3-1 ante Colombia, Batista recordó a Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Alonso Martínez y Brandon Aguilera. Según el seleccionador, estos cinco futbolistas pueden aportar un peso diferente al plantel.

“Si Dios quiere, a futuro los vamos a tener, hay jugadores que están lesionados y que nos pueden dar mucho en este grupo de jóvenes que vamos formando”, declaró Batista.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Brandon Aguilera. El mediocampista había sido tomado en cuenta durante la etapa de Miguel “Piojo” Herrera; sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo y dejó de ser una opción recurrente.

Aguilera fue una de las grandes promesas del proceso rumbo a Catar 2022. Además de integrar la nómina mundialista, fue transferido al Nottingham Forest de Inglaterra. No obstante, su carrera no ha tenido el crecimiento esperado y su participación en la Selección Nacional disminuyó considerablemente.

Mientras la Tricolor naufragaba en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 la afición empezó a meterse con Aguilera; al principio Miguel Herrera lo defendió pero luego terminó por apartarlo del equipo.

Actualmente, Aguilera se recupera de una lesión de rodilla sufrida con el Río Ave de Portugal, y todo indica que Batista lo tiene identificado como uno de los talentos que desea incorporar al grupo que está construyendo.

Por otra parte, el Bocha ya dirigió a Guillermo Villalobos durante la gira por Turquía, en la que Costa Rica enfrentó a Irán y Jordania, por lo que conoce de primera mano lo que puede aportar.

En el caso de Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten, ambos defensores de Alajuelense, todavía no han formado parte de una convocatoria bajo las órdenes de Batista. Sin embargo, el técnico dejó claro que sigue de cerca su evolución y conoce sus cualidades.

Por último, Alonso Martínez no juega desde noviembre pasado, pero también se mantiene en la órbita del seleccionador. De hecho, Batista lo mencionó pese a que continúa en proceso de recuperación tras una grave lesión de rodilla.

Fernando Batista busca consolidar un grupo joven, en el que nombres como Manfred Ugalde (24 años), Patrick Sequeira (27), Orlando Galo (25), Josimar Alcócer (21) y Andrey Soto (23) comienzan a perfilarse como la base del proyecto. Hay otros futbolistas que aún no han tenido protagonismo en la era del Bocha, pero las declaraciones del entrenador dejan claro que esos cinco nombres están en sus planes para fortalecer el plantel.

La Selección de Costa Rica retomará los entrenamientos esta semana con miras al amistoso del 10 de junio frente a Inglaterra, programado para las 2 p. m.