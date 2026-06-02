Fútbol

Fernando Batista tiene cinco refuerzos en la mira para la Tricolor y uno de ellos llega con cuentas pendientes

Luego de perder contra Colombia 3 a 1, Fernando Batista se acordó de cinco jugadores que quiere para la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Alonso Martínez, Brandon Aguilera y Guillermo Villalobos son los cinco refuerzos que quiere Fernando Batista para la Selección de Costa Rica.
Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Alonso Martínez, Brandon Aguilera y Guillermo Villalobos son los cinco refuerzos que quiere Fernando Batista para la Selección de Costa Rica. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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