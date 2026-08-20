Fútbol

Fernando Batista revela la sensible baja de la Selección de Costa Rica para el inicio de la Liga de Naciones

La Selección de Costa Rica perderá para los primeros cuatro juegos a un hombre clave

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Por Esteban Valverde
Los jugadores de la Selección de Costa Rica escucharon instrucciones de Fernando Batista en los tiempos de hidratación del juego ante Inglaterra.
Manfred Ugalde sí estuvo en los partidos amistosos que tuvo la Selección de Costa Rica contra Inglaterra y Colombia, en junio pasado. (ALEX MENENDEZ/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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