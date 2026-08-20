Fernando Batista revela la sensible baja de la Selección de Costa Rica para el inicio de la Liga de Naciones

Manfred Ugalde sí estuvo en los partidos amistosos que tuvo la Selección de Costa Rica contra Inglaterra y Colombia, en junio pasado.

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, dio a conocer, a un mes de la primera fecha de la Liga de Naciones 2026-2027, que Costa Rica tendrá una baja para los primeros cuatro partidos: Manfred Ugalde.

El delantero del Spartak de Moscú no será tomado en cuenta porque debe cumplir una sanción de cuatro partidos luego de ser expulsado en el último duelo de la eliminatoria al Mundial 2026. Ante esto, Batista confirmó que el ariete no estará disponible.

A inicios de 2026 se dio la confusión de que Manfred podía cumplir su suspensión en los amistosos de la Tricolor de marzo. No obstante, luego se aclaró que debía hacerlo en partidos de competición.

Manfred actualmente vive un gran momento de forma, ya que se encuentra en romance con el gol. El delantero acumula cinco goles en sus últimos cuatro partidos con el Spartak.

“Como entrenador estoy contento por el nivel de los muchachos, el cual está creciendo. Josimar Alcócer se pasó a un equipo importante (Sparta Praga de República Checa); a Manfred Ugalde no lo tendremos estos cuatro partidos, lastimosamente, pero uno como entrenador quiere que todos estén en buen nivel y él lo está. Sabemos lo que aporta y lo que significa la Selección para él”, reflexionó Batista durante la presentación de un nuevo patrocinador para la Tricolor.

Ante esto, Costa Rica deberá encontrar la solución ofensiva en otro jugador, ya que Manfred Ugalde no estará disponible. En su momento, Warren Madrigal cumplió con este rol, pero enfrenta un proceso disciplinario que podría mantenerlo fuera del plantel patrio.

Pese a la ausencia de Manfred, Batista sí profundizó en el aporte que puede dar ahora Jeyland Mitchell, quien pasó del fútbol de Austria al balompié de Francia para jugar con el Racing de Estrasburgo.

“Estamos en contacto continuamente con Jeyland. Todavía no lo felicité hasta terminar todos los detalles, pero siempre nos pone contentos esto, porque es algo muy bueno para él y los demás. Jeyland no tiene techo, tiene mucho para crecer. Ojalá que esto sea una puerta importante para que los ticos lleguen a clubes importantes”, dijo.

Otro futbolista por el que Batista tiene una alta expectativa es Brandon Aguilera, volante del Río Ave de Portugal, quien se encuentra en la fase final de una larga recuperación por lesión.

“Brandon me pone contento que está cerca de volver. Nuestro cuerpo médico está en contacto con él; es un jugador importante para lo que viene”, sentenció.