Fernando Batista recibe la noticia que estaba esperando sobre su permiso de trabajo en la Selección de Costa Rica

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, ya cuenta con el permiso para trabajar como director técnico del combinado patrio.
La información fue confirmada por el departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) por medio de un boletín de prensa, en el que destacaron que, de esta forma, ya está totalmente habilitado para ejercer sus labores.
“La Dirección General de Migración y Extranjería otorgó la residencia temporal al señor Fernando Batista, habilitándolo para ejercer como director técnico”, se lee.
Batista fue anunciado como nuevo seleccionador costarricense el 2 de marzo pasado y, en su primer microciclo de trabajo, solo pudo estar como observador, debido a que no contaba con el permiso para laborar.
El técnico sí pudo dirigir al equipo en los amistosos contra Irán y Jordania, ya que ambos se realizaron en Turquía.
Fernando Batista y su cuerpo técnico realizan trabajos pensando en los amistosos que tendrá la Selección Nacional: el 29 de mayo próximo contra Colombia y el 10 de junio frente a Inglaterra.
Para estos partidos, el estratega espera poder observar a más jugadores e interiorizar su forma de trabajo, ya que la Selección se volverá a reunir hasta setiembre para competir en la Liga de Naciones.