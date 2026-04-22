¿Se va Adidas de la Selección de Costa Rica? Esto es lo que se sabe

La Selección de Costa Rica vistió con Adidas como patrocinador camino a la Copa del Mundo 2026, ruta en la que no se consiguió el boleto al Mundial. En la imagen el uniforme de portero utilizado por Keylor Navas.

La Selección de Costa Rica, de cara a 2027, tiene un panorama incierto respecto a su patrocinador de uniformes. La Federación Costarricense de Fútbol termina en diciembre el vínculo con su actual marca, Adidas; a hoy un acuerdo de renovación se ve muy lejano y ya otras casas pusieron los ojos en la Tricolor.

Las conversaciones entre la Federación y Adidas han sido constantes en las últimas semanas. Primero, la marca puso sobre la mesa su propuesta para continuar vistiendo al conjunto tico; no obstante, en la Fedefútbol pidieron mejoras y, de entrada, la organización comercial no da señales de mejorar su ofrecimiento, según pudo conocer La Nación tras consultas a dos integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

El presidente de la FCRF, Osael Maroto, reveló, luego de la asamblea celebrada el martes pasado, que existen conversaciones pendientes con la actual marca de la Selección.

“No puedo dar mucho detalle porque hay un contrato vigente. Nosotros tenemos una gran relación con Adidas; ellos nos hacen una oferta y quieren continuar, pero con ciertos cambios”, dijo.

Maroto recordó que, cuando él asumió la presidencia de la Federación en 2023, tuvo una reunión con la marca deportiva.

“Me dijeron que la proyección de ingresos con la que se firmó el contrato no se estaba cumpliendo, por lo que querían ver qué se podía mejorar. Adidas hizo una primera oferta en 2022 basada en proyecciones; ahora, para renovar, hacen una oferta basada en el histórico de ventas que han tenido en tres años. Por eso Adidas hace un ajuste en sus montos”, agregó.

Pese a que la relación Costa Rica–Adidas acaba en diciembre de 2026, la marca ya diseñó la camiseta de la Selección para 2027; no obstante, es incierto si este diseño saldrá a la luz, porque la Fedefútbol, de manera informal, también genera interés en otras marcas mundiales. Una de las que está atacando fuerte la zona de Centroamérica es Reebok, que es la encargada de vestir a Panamá.

Una fuente la informó a este diario que Reebok ve con buenos ojos a la Fedefútbol, pero otra fue enfática en que primero se debe determinar qué pasará con Adidas antes de dar un paso hacia un nuevo vínculo.

Previo a Adidas, las Selecciones de Costa Rica (pues el convenio incluye a todos los representativos masculinos y femeninos) fueron patrocinadas por New Balance y, anteriormente, por Lotto.