Fútbol

¿Se va Adidas de la Selección de Costa Rica? Esto es lo que se sabe

La Selección de Costa Rica termina contrato con Adidas a finales de este 2026. ¿Qué pasará después?

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs Honduras
La Selección de Costa Rica vistió con Adidas como patrocinador camino a la Copa del Mundo 2026, ruta en la que no se consiguió el boleto al Mundial. En la imagen el uniforme de portero utilizado por Keylor Navas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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