Fernando Batista llegó al país y ya tiene dos sorpresivos convocados a la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica alista su regreso a la actividad. El plantel patrio jugará el 27 y 31 de marzo frente a Jordania e Irán, en duelos amistosos.

El equipo que le hará frente a esos partidos tendrá novedades; de hecho, La Nación pudo confirmar dos: Shawn Johnson (Liberia) y Doryan Rodríguez (Puntarenas FC).

El llamado de Johnson fue dado a conocer por parte del técnico liberiano, José Saturnino Cardozo, quien, luego del triunfo ante Guadalupe FC, confirmó que el lateral derecho formará parte del ‘Equipo de Todos’.

Por su parte, este diario fue informado de que otra novedad se daría en ataque con el llamado del delantero del Puntarenas FC, Doryan Rodríguez. De hecho, La Nación confirmó que la convocatoria llegó al estadio Miguel “Lito” Pérez.

Ante esto, este medio consultó a César Alpízar, entrenador puntarenense, sobre el tema, y él aseguró que no podrá contar con Rodríguez para la semifinal del Torneo de Copa que tendrá ante Sporting, precisamente en las fechas de los juegos de Costa Rica, esto debido a su llamado a la Tricolor.

“Es un muchacho con potencial; si se le orienta bien, puede ayudarnos bastante. Nosotros vamos a tener una baja sensible y es la de él, pero no me molesta que vaya a la Selección. Es un premio hasta para uno como entrenador que la Selección se fije en un jugador que uno dirige”, manifestó Alpízar.

Respecto a las condiciones del artillero en el terreno de juego, el timonel describió:

“Doryan es un muchacho que, aparte de ser un gran profesional, tiene una gran dinámica, ataca bien los espacios. Es un jugador que sabe jugar de ‘9’”, añadió.

Con sus primeros dos llamados, Fernando Batista demuestra que viene a dar oportunidades y buscar nuevas soluciones para la Selección Nacional de Costa Rica. Tanto Doryan Rodríguez como Johnson tienen 23 años.