Fútbol

Fernando Batista es muy diferente a Miguel Herrera y ya le marcó el terreno a Alejandro Bran

Fernando Batista todavía no ha trabajado con Alejandro Bran pero ya le mandó fuerte mensaje

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Alejandro Bran en un juego contra Trinidad y Tobago en el 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Alejandro BranSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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