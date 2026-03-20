Fernando Batista es muy diferente a Miguel Herrera y ya le marcó el terreno a Alejandro Bran

Alejandro Bran en un juego contra Trinidad y Tobago en el 2025.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, fue directo sobre el caso de Alejandro Bran.

El timonel patrio confirmó que tenía en consideración a Bran para la gira de la Selección, en la que enfrentará a Jordania y la Selección de Irán, el 27 y 31 de marzo; sin embargo, luego de los hechos ocurridos el 19 de marzo, cuando Bran tuvo un altercado con la Fuerza Pública y se difundieron videos en los que se le veía muy agresivo, el DT decidió no convocarlo.

Liga Deportiva Alajuelense, club del futbolista, trató el caso como un acto de indisciplina.

Batista actuó muy diferente a como en su momento lo hizo el exentrenador de la Nacional, Miguel Herrera, quien en 2025 afrontó una situación similar, pero decidió mantener, en aquel momento, al también manudo Creichel Pérez.

“Alejandro estaba en consideración; todos conocemos los hechos que han pasado y, bueno, decidí que ahora no esté. Lógicamente, en el futuro hablaré con él, porque es un jugador con muchas condiciones. Pero se lo dije al grupo que estuvo esta semana y se lo voy a decir la próxima, cuando nos juntemos con los que están en el exterior: para ser jugador de selección hay que serlo adentro y fuera de la cancha, y yo eso no lo negocio, sea quien sea”.

El DT acotó:

“Hay conductas y hay reglamentos, pero lógicamente lo hablaremos en algún momento con Alejandro y, seguramente, si él corrige estas cosas, va a tener la oportunidad, como la puede tener cualquiera”.

Las declaraciones de Batista fueron brindadas al departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

La Selección de Costa Rica, en su zona media para estos cotejos, contará con Orlando Galo, Douglas López, Jefferson Brenes, Carlos Mora y Christopher Núñez.

Alejandro Bran realizó el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026; en algunos partidos fue titular, pero principalmente fue utilizado como revulsivo por parte del anterior entrenador, Miguel Herrera.