Fútbol

Fernando Batista da sorpresas en la Selección de Costa Rica: su primera lista incluye un jugador de Segunda

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, trabajará tres días con jugadores del ámbito local

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Por Esteban Valverde
17/11/2025/ Fotos del entrenamiento de la selección nacional de Costa Rica previo a partido ante su similar de Honduras en Proyecto Gol por las eliminatorias al mundial FIFA 2026 / Foto John Durán
La Selección de Costa Rica tendrá sus primeros trabajos bajo la orden de Fernando Batista del lunes 16 de marzo al 18 del mismo mes. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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