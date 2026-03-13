Fernando Batista da sorpresas en la Selección de Costa Rica: su primera lista incluye un jugador de Segunda

La Selección de Costa Rica tendrá sus primeros trabajos bajo la orden de Fernando Batista del lunes 16 de marzo al 18 del mismo mes.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, hizo su primera convocatoria para un microciclo de trabajo del 16 al 18 de marzo, con el fin de acercarse y conocer al jugador nacional de cara a la lista final que hará para los duelos amistosos del 27 y 31 de marzo, ante Jordania e Irán.

Las sorpresas van desde un jugador de Liga de Ascenso (Segunda División) hasta nombres que tienen su primera oportunidad de entrenar con la Mayor, como el lateral izquierdo morado Jorkaeff Azofeifa.

Batista convocó a Berny Rojas, portero del Inter San Carlos; también al volante de Pérez Zeledón, Andrey Soto; al extremo del Municipal Liberia, Randy Ramírez; y al jugador de San Carlos, Jorshaud Pilarte, entre otros nombres llamativos.

El timonel no tomó en cuenta a jugadores de Alajuelense, ya que los manudos en estas fechas tendrán el duelo de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf contra Los Angeles FC, en una serie que está igualada 1 a 1.

La Federación Costarricense de Fútbol, por medio de un comunicado de prensa, destacó que este inicio de entrenamientos es un mensaje claro del proceso de renovación que comienza pensando en volver a una Copa del Mundo en 2030.

“Presenta un promedio de edad de 24,7 años. Destacan nueve jugadores Sub-23: Shawn Johnson, Andrey Soto, Abraham Madriz, Doryan Rodríguez, Christopher Moya, Randy Ramírez, Farbod Samadián, Berny Rojas y Jorshuad Pilarte”, se lee.

También se dio a conocer una valoración del entrenador Batista sobre estas primeras sesiones de trabajo.

“Es importante tener el mayor conocimiento de los jugadores, poder realizar módulos locales que nos permitan tener ese contacto en cancha más allá de verlos en partidos. Ese conocimiento directo nos será muy útil cuando lleguen las etapas más competitivas”, dijo el entrenador.

La Selección se concentrará el próximo lunes y comenzará a trabajar en horas de la tarde. El primer entrenamiento está programado para iniciar a las 4:30 p. m.

El martes habrá dos sesiones: a las 10 a. m. y a las 6:30 p. m. Por último, el miércoles solo se trabajará a las 9 a. m.