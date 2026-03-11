Así ve Fernando Batista el campeonato nacional de Costa Rica: ¿Es competitivo?

Fernando Batista tendrá sus primeros juegos como seleccionador de Costa Rica el 27 y 31 de marzo, cuando la Nacional se las vea contra Jordania e Irán.

El seleccionador de Costa Rica, Fernando Batista, habló por primera vez sobre el campeonato nacional tico.

En una transmisión realizada en el Facebook de la Federación Costarricense de Fútbol, el timonel argentino dio su opinión sobre el torneo local e incluso se atrevió a manifestar si lo considera competitivo o no.

El estratega todavía no ha asistido a ningún partido del campeonato nacional en vivo, ya que su primera semana como técnico de Costa Rica la pasó en Argentina; no obstante, sí siguió algunos encuentros desde su país natal.

“Es una liga competitiva que creció mucho en los últimos años. Lógicamente hay que trabajar para que siga creciendo y que los jugadores busquen ir a grandes ligas, pues ese es un reto que tenemos. Queremos dar nuestro granito de arena para mejorar la liga. Nosotros tenemos que ser socios con los clubes”, dijo.

Batista añadió que si los clubes de Costa Rica están bien, la Selección también lo estará, ya que una cosa es consecuencia de la otra.

El técnico manifestó que, de acá a junio, espera poder desarrollar varios ciclos de trabajo para profundizar en la formación de una base que le permita marcar la ruta a seguir cuando llegue la fase competitiva.

La Selección de Costa Rica tendrá actividad en la Liga de Naciones de Concacaf en la segunda parte de 2026.

“La prioridad es ver la mayor cantidad de partidos posibles. De acá a junio quiero tener el mayor conocimiento de los jugadores y contar con módulos locales para estar en cancha con ellos. Iniciamos un proceso nuevo, un ciclo nuevo con muchas expectativas. Venimos con entusiasmo, ganas, sueños y cosas por hacer. Sabemos que cuando inicia un proceso nuevo hay expectativa y trabajaremos para cada día ser mejores”, finalizó.