Fútbol

Fernando Batista comienza a anunciar el adiós de Keylor Navas de la Selección de Costa Rica

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, se refirió a la situación de Keylor Navas con la Tricolor

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Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
Keylor Navas fue aplaudido por algunos aficionados de Honduras antes del partido contra la Selección de Costa Rica.
Keylor Navas fue el arquero de Costa Rica en el proceso 2026; en el inicio del camino hacia 2030 todavía no ha sido llamado. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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