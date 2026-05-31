Fernando Batista comienza a anunciar el adiós de Keylor Navas de la Selección de Costa Rica

Keylor Navas fue el arquero de Costa Rica en el proceso 2026; en el inicio del camino hacia 2030 todavía no ha sido llamado.

Keylor Navas acaba de disputar el título de la Liga MX con Pumas y, además, figura entre los candidatos a ganar el premio al Mejor Jugador del torneo. Sin embargo, el arquero no es convocado a la Selección de Costa Rica desde noviembre pasado, cuando finalizó el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026.

Desde febrero, el seleccionador nacional es el argentino Fernando Batista, quien siempre ha mostrado respeto y admiración por el Halcón, aunque sigue sin llamarlo a la Tricolor. De igual manera, Navas no ha anunciado oficialmente su retiro de la Selección, aunque sí ha dejado claro que desea mantener una conversación con el entrenador para conocer cuál sería su rol en caso de regresar al equipo.

Batista, previo al viaje a Colombia para enfrentar a los cafeteros en un amistoso este lunes a las 5 p. m., volvió a referirse a Navas y dejó entrever un voto de confianza hacia los arqueros que actualmente forman parte del proceso.

Para este compromiso ante Colombia, el estratega convocó a Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).

“Hay que empezar a ver a otros colegas. Hoy la actualidad de Keylor es muy buena, pero tengo que pensar en 2030 (para el momento de ese Mundial tendrá 43 años). En algún momento vamos a tener una charla, pero en esta construcción de selección, pensando en el futuro, hay que comenzar a consolidar a los arqueros que hemos convocado”, explicó.

El seleccionador también destacó la importancia de Navas para el fútbol costarricense.

“¿Qué puedo decir de Keylor? Es uno de los jugadores más representativos de la historia del fútbol costarricense y uno de los referentes mundiales en su posición”, afirmó.

Por otra parte, el Bocha también aprovechó para referirse al liderazgo dentro de la Selección, especialmente porque para esta convocatoria no tomó en cuenta a futbolistas que venían ejerciendo roles de capitanía, como Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo.

“Estamos en una etapa de construcción, de ideas y de mentalidad. Hay jugadores que pueden asumir esa responsabilidad y aportar su experiencia de cara al futuro. No me gusta dar nombres. Cuando uno establece una idea de grupo y de todo lo que viene por delante, debe trabajar en conjunto con ellos. Orlando Galo ha sido el capitán y otros compañeros lo acompañarán porque también están capacitados para asumir ese rol”, concluyó.

La Selección de Costa Rica afrontará los amistosos de junio frente a Colombia, el 1.° de junio, e Inglaterra, el 10 de junio, con una plantilla cuyo promedio de edad es de 24 años.