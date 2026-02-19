Fernán Faerron da noticia clave sobre su futuro en el Cartaginés

Fernán Faerron marcó a Thomas Müller en el juego de ida entre Cartaginés y Vancouver.

Fernán Faerron llegó como la bomba del último mercado de fichajes. A pocos días del cierre del mercado de piernas, Cartaginés lo anunció como refuerzo; ahora es el propio defensor quien da una noticia que los brumosos desearían no escuchar: solo estará este torneo con el club.

Luego del empate 0 a 0 entre los brumosos y el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf, el zaguero dio a conocer que con el club de la Vieja Metrópoli únicamente permanecerá este primer semestre del 2026, ya que después se marchará al fútbol europeo.

El defensor no reveló a qué equipo irá, pero sí detalló cuál será el país en su nueva aventura como legionario: España.

“Con Cartaginés estaré tres meses, que es lo que queda de campeonato, y de ahí viajaré a Europa”, sentenció.

Fernán señaló que ahora cuenta con una madurez mayor. Luego de estar siete meses sin jugar, comenzó a ver el fútbol de una manera diferente.

“La gente solo juzga al futbolista, pero no lo conoce como persona. Siento que soy el mismo, no he cambiado mucho, pero estos meses sin equipo lo hacen a uno ver el fútbol de otra manera y afrontar así los retos que tiene”, detalló.

El brumoso contó que el duelo ante Vancouver significó un reto importante para la zona defensiva, pero lograron sortearlo.

“Fue un partido muy difícil, complicado, porque sostuvimos el cero atrás. Al final, siento que el orden fue diferencial. Thomas Müller es de mucha calidad, pero siempre lo tuvimos con marca fija”, explicó.

“Si uno quiere estar al mejor nivel debe frenar a este tipo de delanteros. Me preparé viendo videos”, agregó.

Fernán Faerron indicó que actualmente se siente al 70% de su nivel, pero espera mostrar su mejor versión cuando se acerquen las fases definitorias. Por ahora, tienen en la mira el partido ante Liberia del próximo domingo y el duelo de visita en Vancouver el miércoles 25 de febrero.