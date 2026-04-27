Fútbol

Fedefútbol le pone punto final a Guanacasteca

La Fedefútbol dio un último veredicto sobre Guanacasteca y ahogó toda ilusión pampera

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Por Esteban Valverde
La afición de Guanacasteca podría ver a su equipo en la cuarta división de Costa Rica.
La afición de Guanacasteca continúa recibiendo noticias negativas sobre su club. (Facebook de la Monumental, barra de la ADG/Facebook de la Monumental, barra de la ADG)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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