Fedefútbol le pone punto final a Guanacasteca

(Facebook de la Monumental, barra de la ADG/Facebook de la Monumental, barra de la ADG)

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer, por medio de un comunicado de prensa, que el Tribunal de Apelaciones de la entidad decidió confirmar la decisión de negar la licencia a la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) para la temporada 2025-2026.

“Con esto, el proceso se da por finalizado dentro de la FCRF”, se lee en la comunicación.

Guanacasteca sufrió la revocatoria de su licencia desde la temporada 2024-2025, cuando, luego de una investigación de La Nación, el Comité de Licencias de la Fedefútbol detectó una serie de irregularidades financieras y administrativas.

No obstante, los pamperos decidieron volver a solicitar el proceso de licenciamiento para 2025-2026; sin embargo, el Comité de Licencias rechazó la solicitud. Seguidamente, los guanacastecos presentaron un recurso de apelación ante la instancia federativa, la cual también rechazó el documento.

A hoy, tanto Santos como ADG siguen sin licencia, y para regresar a la Primera División tendrían que hacerlo por ascenso deportivo; es decir, ganando la Segunda B de Linafa, completar el proceso de licenciamiento de fútbol profesional para competir en Segunda División, conseguir el cetro y volver a la máxima categoría por mérito deportivo.

La otra vía es anular el proceso que les quitó su licencia (por ejemplo, a través de una sentencia de un tribunal); sin embargo, esto los obligaría a presentar nuevamente todos los requisitos para aspirar a la licencia y, otra vez, quedarían sujetos al análisis de la FCRF.

Guanacasteca tiene abiertos dos procesos administrativos y legales: uno ante el Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder y otro en el Tribunal Contencioso Administrativo. De estos, ninguno tiene veredicto final.

Santos de Guápiles también vive una situación similar.

Los guapileños recurrieron al Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder. Lo que buscan ambas instituciones es anular el proceso que llevó a la pérdida de la licencia y lograr su restitución en la Primera División.