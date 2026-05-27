Fedefútbol investiga más jugadores por episodio de indisciplina en la Selección de Costa Rica

Los futbolistas de la Selección Nacional practicaron este 27 de mayo en el Proyecto Gol

Aunque Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas ya fueron desconvocados de la Selección de Costa Rica por temas disciplinarios, en la Federación Costarricense de Fútbol fueron enfáticos en que el análisis de lo vivido el fin de semana continúa, ya que con la disciplina y el respeto a la Selección Nacional no se juega.

Esto significa que las investigaciones continúan y abarcan a otros futbolistas.

Gustavo Araya, secretario del Comité Ejecutivo, manifestó, luego de la sesión de este miércoles 27 de mayo, que la Fedefútbol no es una institución policial; no obstante, tanto las autoridades federativas como el grupo de jugadores son conscientes de que aún se está digiriendo lo sucedido.

La Fedefútbol tomó las medidas después de que se hiciera público que Alejandro Bran se habría visto envuelto en un problema durante la madrugada del lunes anterior, en el que el vehículo del jugador habría terminado baleado. Trascendió que al volante lo acompañaban otros seleccionados. La FCRF comunicó primeramente la salida de Bran y, al final del lunes pasado, también desconvocó a Madrigal y Vargas.

La Nación pudo comprobar, mediante dos fuentes federativas, que, como parte de las entrevistas realizadas en la investigación de la Fedefútbol, estuvieron los futbolistas Jeyland Mitchell, Josimar Alcócer y John Paul Ruiz.

“Uno de los dones que no tengo es la adivinanza, pero sí le digo que el cuerpo técnico conoce todo lo que salió. Se habló con los jugadores y tenemos certeza absoluta de lo que ocurrió. Seguiremos analizando a cada uno de los que fueron mencionados”, mencionó Araya.

El secretario general expresó que los motivos de las separaciones se resumen en temas disciplinarios.

“El análisis que se hace es de los hechos y de la parte disciplinaria. Lo ocurrido es un tema de disciplina en general; lo que se analizó fue lo sucedido en estos días”, finalizó.

Gustavo Araya recordó que Fernando Batista, entrenador patrio, deberá dar una lista final para el viaje a Colombia y el partido que se jugará el 1.° de junio. Además, hará otro llamado para el duelo contra Inglaterra el 10 de junio.

Por último, Araya hizo una reflexión desde la Fedefútbol.

“Son jóvenes, pero la 1:42 a. m. no es un horario regular para un deportista de alto rendimiento. Es inevitable pensar que no hay daño, pero el daño es para ellos. Ahora esto es duro para la Selección, los clubes y la familia”, concluyó.