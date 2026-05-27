Fútbol

Fedefútbol investiga más jugadores por episodio de indisciplina en la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol continúa analizando el caso que sacudió la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Los futbolistas de la Selección Nacional practicaron este 27 de mayo en el Proyecto Gol
Los futbolistas de la Selección Nacional practicaron este 27 de mayo en el Proyecto Gol (FCRF/FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaAlejandro BranWarren MadrigalKenneth Vargas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.