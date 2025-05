Fedefútbol actualiza reglamentos en medio de suspensión de licencias a Santos y Guanacasteca

La Federación Costarricense de Fútbol, por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que este 8 de mayo inscribió reformas y actualizaciones del Reglamento de Licencias, que se aplicará a partir de ahora y en adelante.

El ente federativo brindó esta información luego de que el Registro Nacional, por medio de su División de Registro de Personas Jurídicas, diera a conocer el proceso que llevó a cabo la Fedefútbol en los últimos días para inscribir sus documentos.

Según el Registro, el 8 de abril la Federación presentó un documento mediante el cual se solicitó el depósito de reglamentos conforme con el artículo 55 del Reglamento General a la Ley del ICODER; no obstante, los documentos no estaban completos, por lo que se canceló la solicitud.

“El día 6 de mayo se presentan las nuevas solicitudes, una por cada reglamento, al Diario Único del Registro Nacional, con los siguientes documentos:

Reglamento para las investigaciones de la Oficialía de Integridad.

Reglamento para la concesión de Licencias de los clubes profesionales de Costa Rica.

Reglamento del Código de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol.

Los documentos indicados en el punto anterior ya se encuentran debidamente inscritos hoy, 8 de mayo", se lee en la comunicación.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que los documentos a los que hace referencia el Registro Público en su comunicado de prensa son reformas a reglamentos, y que su contenido no tiene ninguna relación con los casos que le siguen a Santos y a Guanacasteca.

La Nación consultó nuevamente al Registro Nacional si lo que recibieron fueron reglamentos completos o reformas. Ante esto, el ente respondió:

“Se reciben los documentos enteros y completos; si se les cambió una coma o una palabra, no es algo que el Registro deba revisar”.

Este tema se volvió noticioso debido a que la ausencia de estos reglamentos en el Registro Nacional es el principal argumento de defensa tanto de Guanacasteca como de Santos, ante la revocatoria de licencia que tuvieron ambos por presuntas irregularidades económicas y administrativas, con lo que dejaron de competir en la Primera División.

La Federación Costarricense de Fútbol, que preside Osael Maroto, presentó al Registro Público, las reformas a los reglamentos. foto: John Durán (JOHN DURAN)

Según los clubes, al no estar los reglamentos depositados, hay una falla en el proceso que anularía las acciones tomadas por Licencias.

Sin embargo, la Fedefútbol resaltó que dichas Reformas al Reglamento fueron aprobadas por acuerdo del Comité Ejecutivo número 07 de la Sesión Ordinaria 04-2025 del 19 de febrero de 2025. Esto puede ser constatado con solo haber acudido a obtener los mismos documentos del Registro Público.

“El comunicado de Prensa del Registro omite este dato, no solo porque únicamente es custodio de los documentos (no de su contenido), sino, y más importante aún, porque según el mismo Registro Público en la resolución de las 8:00 del 7 de mayo del 2025 de la Dirección del Registro de las Personas Jurídicas: “Debe resaltarse el hecho de que el Registro de Personas Jurídicas no es el ente encargado de vigilar el cumplimiento del Reglamento General a la Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, ni mucho menos tiene funciones relacionadas con el depósito de los reglamentos internos de las asociaciones o federaciones deportivas”, destacó la Fedefútbol en su comunicado.

Aunque no hay una posición oficial al respecto, este diario sabe que el cuestionamiento alegado por los equipos suspendidos ya fue abordado y aclarado en las resoluciones respectivas que se le entregó a cada uno.