Fedefútbol anuncia medida para beneficiar a ticos que viajaron a Nicaragua y no pudieron ver el partido

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer una medida con los aficionados ticos que viajaron a Nicaragua pero por los desordenados presentados en el Estadio Nacional de Managua no pudieron entrar a ver el juego.

La FCRF les dará a los seguidores una entrada gratis para ver el duelo eliminatorio contra Haití, este martes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

Para poder cambiar los boletos, los aficionados deberán presentar la entrada física del partido que se realizó en Nicaragua, además del pasaporte sellado o foto del mismo documento que demuestre que pasaron la frontera para ver el juego.

Muchos seguidores de la Tricolor se desplazaron a Nicaragua para observar el inicio de la cuadrangular, pero se quedaron afuera o tuvieron que ser reubicados en una loma junto a las graderías, pues la Federación local no pudo administrar bien la cantidad de gente que llegó con entradas.

El ingreso con esta cortesía de la Fedefútbol se hará únicamente por la Puerta Oeste del Estadio Nacional.

Por otra parte, las entradas para el duelo ante los haitianos continúan a la venta en www.specialticket.net. Los precios van desde ₡7.000 en sol hasta ₡17.000 en balcón preferencial.