Fútbol

Fedefútbol anuncia medida para beneficiar a ticos que viajaron a Nicaragua y no pudieron ver el partido

La Federación anunció una cortesía con los costarricenses que viajaron a Nicaragua y no pudieron entrar al estadio pinolero el viernes

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Nicaragua vs. Costa Rica
Los aficionados ticos sufrieron incomodidades en Nicaragua. (Emanuel Morales Bustos, MR Agencia para La Nación.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de NicaraguaFedefútbol
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.