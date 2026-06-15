Expresidente de la Fedefútbol se luce junto a Roberto Baggio y Diego Forlán en el Mundial 2026

Rodolfo Villalobos, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, apareció en la transmisión del partido entre la selección de Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. El exjerarca fue captado junto a dos leyendas del fútbol mundial: Roberto Baggio, de Italia, y Diego Forlán, de Uruguay.

Villalobos estuvo presente en el estadio debido a que forma parte del Consejo de la FIFA como representante de la Uncaf.

El dirigente costarricense presidió la Fedefútbol durante los procesos mundialistas de 2018 y 2022. Asumió el cargo en 2015 y dejó la presidencia en 2023.

En el palco también se encontraba el exárbitro italiano Pierluigi Collina, considerado por muchos como el mejor árbitro del mundo entre finales de la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000.