Fútbol

Expresidente de la Fedefútbol se luce junto a Roberto Baggio y Diego Forlán en el Mundial 2026

Rodolfo Villalobos, expresidente de la Fedefútbol, disfruta del Mundial 2026 con grandes figuras del fútbol

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Por Esteban Valverde
Rodolfo Villalobos junto a figuras como Roberto Baggio y Diego Forlán.
Rodolfo Villalobos junto a figuras como Roberto Baggio y Diego Forlán. (Captura de pa/Captura de pantalla)







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Roberto BaggioDiego ForlánMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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