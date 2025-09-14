Exportero del Municipal Liberia fallece en mortal choque en el peaje de Alajuela

Un exportero del Municipal Liberia falleció este domingo en un fatal accidente de tránsito que se dio en el peaje de Alajuela. Se trata de Eddy González Jarquín, de 22 años; por medio del departamento de comunicación de Liberia, La Nación, constató que perteneció al equipo.

Felipe Castillo, encargado de prensa del plantel, contó que el joven perteneció a las ligas menores.

“Tuvo un paso a nivel de liga menor con el equipo, pero desde el 2022 él ya no estaba en el plantel”, pronunció.

LEA MÁS: Carro colisiona contra caseta del peaje de la General Cañas; un hombre murió y una joven quedó en condición crítica

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró a eso de las 12:55 a. m., cuando, en apariencia, el vehículo liviano habría colisionado contra una de las casetas del peaje por causas que se desconocen.

Al lugar se movilizaron tres unidades de soporte, básica y de rescate. Los socorristas declararon sin vida a Eddy González al llegar a la escena, debido a que presentaba múltiples traumas.

En tanto, trascendió que iba con una acompañante, la joven resultó con un fuerte trauma abdominal y fue trasladada en estado crítico al Hospital San Rafael de Alajuela.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.