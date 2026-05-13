Fútbol

Exmundialista William Sunsing revela delicado momento familiar en medio de su cumpleaños

William Sunsing dio a conocer que su madre pasa una prueba complicada, pero dijo que confía en Dios para salir adelante

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Por Esteban Valverde
William Sunsing junto a su mamá Ana Ligia, en la navidad del año pasado.
William Sunsing junto a su mamá Ana Ligia, en la navidad del año pasado. (Cortesía/Cortesía)







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William Sunsing
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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