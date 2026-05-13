Exmundialista William Sunsing revela delicado momento familiar en medio de su cumpleaños

William Sunsing vive un cumpleaños diferente. El mundialista con la Selección de Costa Rica en Corea-Japón 2002 cumplió este 12 de mayo 49 años; sin embargo, sus preocupaciones y oraciones están centradas en su mamá, Ana Ligia Sunsing, quien se encuentra hospitalizada en el San Juan de Dios.

Sunsing contó a La Nación que su madre, de 69 años, sufrió desde el miércoles de la semana pasada fuertes dolores abdominales, los cuales generaron mucha preocupación. Ante esto, él y su tía Xinia decidieron llevarla a recibir atención médica.

“Yo no tengo hermanos, soy hijo único. Mami muy poco ha padecido alguna cosa, pero ya por la edad y porque durante muchos años su estilo de vida, en cuanto al deporte y la alimentación, no fue el mejor, pues se ha visto afectada por la presión y todos los temas que la alimentación conlleva, como triglicéridos, colesterol y azúcar”, dijo Sunsing.

“El tema con mami es que la semana pasada, entre lunes y martes, se sintió mal con el tema de la presión; se le subió. Estando en la casa de mi tía Xinia me contactaron para decirme que ella se puso malita y que la llevaron a la Marcial Fallas. En la noche le dio una recaída y terminó en el San Juan de Dios, donde le diagnosticaron pancreatitis y piedras en la vesícula”, describió Sunsing.

El exjugador expresó que, pese a la prueba que atraviesan él y su mamá, de momento se siente tranquilo porque la ve fuerte y, además, considera que está en las mejores manos: las de Dios.

“Yo he estado muy tranquilo, yo creo mucho en Dios. Siempre digo que cuando Dios tiene el control es más fácil sobrellevar un momento tan difícil como este. La última palabra la tiene Dios, no un doctor. Dios ha hecho milagros y yo le creo a Dios”, finalizó.

William Sunsing cumplió 49 años este 12 de mayo. (Cortes/Cortesía)

William sí contó que sus planes de celebración de cumpleaños cambiaron, porque normalmente un día como hoy habría ido al cine con doña Xinia para celebrar; sin embargo, ahora solo espera que ella se recupere para poder compartir juntos nuevamente.

“Yo mis cumpleaños siempre los paso con ella. Nosotros vamos al cine, comemos palomitas y la pasamos súper bien, pero bueno, nos tocó esta experiencia y nada, vamos para adelante”, reflexionó.

Actualmente, William Sunsing trabaja como entrenador personal y también brinda conferencias sobre estilo de vida.