Exjugador del Herediano enojó a Keylor Navas en la Liga MX (video)

Brian Rubio, exjugador del Herediano, quien estuvo en 2019 y 2025 en las filas florenses protagonizó una acción que provocó el enojo del arquero costarricene, Keylor Navas, en el duelo entre Pumas y Mazatlán.

El cotejo terminó 3 a 1 a favor de Pumas, en un juego muy tranquilo para Navas, donde el tico no pasó apuros y el gol que recibió tampoco fue su responsabilidad.

Pumas no complicó el encuentro y desde el minuto 15 lo comenzó a definir. El primer gol Felino se dio en el minuto 5 cuando anotó Robert Morales, mientras la segunda diana fue de Juninho (minuto 15) y la tercera de Guillermo Morales en el 68′; el tanto del descuento de Mazatlán había llegado en el 36′ por medio de Josué Ovalle.

La jugada más llamativa para el nacional se dio en el minuto 63 de partido, cuando Navas salió por un balón aéreo, ante esto Rubio peleó la posesión en las alturas y golpeó al tico. Lo anterior provocó una reacción del Halcón y sus compañeros llegaron también a defenderlo.

En el área de Pumas se armó un enfrentamiento con empujones de ambos lados, al final Navas y Rubio se dieron la mano, pero el arquero tico vio la tarjeta amarilla por lo sucedido.

¡EXPLOTÓ KEYLOR! 😳



Brian Rubio chocó a Navas durante un despeje, algo que no le gustó nada la portero de Pumas, quien fue a encararlo.



Al final, Katia Itzel amonestó a ambos. 🟡 pic.twitter.com/FXrdplLDzp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 12, 2026

La victoria le permite a Pumas llegar a 27 puntos en el cuarto puesto de la clasificación de la Liga MX; el equipo de Keylor tiene en la mira al Cruz Azul (28 unidades) mientras que el líder es Chivas con 31.