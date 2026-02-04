Fútbol

Exjugador de Saprissa se enfrenta a un ‘idioma imposible’ y una nueva vida en un país euroasiático

Exjugador del Saprissa disfruta de una experiencia como legionario en un destino poco común

Por Esteban Valverde
Julen Cordero marca diferencia con su técnica en el juego de Gerogia, el nacional viste la camisa del Samtredia de la Segunda División.
Julen Cordero sobresale en la Segunda División de Georgia; el nacional viste la camisa del Samtredia. (Cortes/Cortesía)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

